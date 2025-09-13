ملخص وأهداف ورجل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

اقتنص يوفنتوس فوزاً مثيراً على حساب إنتر ميلان بنتيجة 4-3 مساء اليوم السبت في قمة نارية بالدوري الإيطالي.

وعزز يوفنتوس صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بينما توقف رصيد إنتر عند 3 نقاط في المركز السابع.

رجل المباراة

رغم الخسارة يستحق هاكان كالهونغولو لاعب إنتر ميلان لقب رجل المباراة بعدما أحرز هدفين لفريقه

ويقدم"إرم نيوز" ملخص أحداث ولقطات مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي:

التشكيل الرسمي

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: كرة عرضية من هنريك مخيتاريان لصالح إنتر وتسديدة من باريلا

الدقيقة 9: تسديدة من ماركوس تورام

الدقيقة 13: تسديدة من دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس

الدقيقة 14: هدف التقدم لصالح يوفنتوس عن طريق لويد كيلي

احتفال رائع بالهدف

الدقيقة 20: إنتر يبعد تمريرة عرضية لصالح يوفنتوس

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لصالح باستوني

الدقيقة 25: كرة عرضية سريعة من دومفريس

الدقيقة 30: إنتر يحرز هدف التعادل

الدقيقة 38: يوفنتوس يسجل الهدف الثاني عن طريق كينان يلدز

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بنتيجة 2-1

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 47: كيفيرين تورام يبعد محاولة خطيرة

الدقيقة 52: تسديدة من إنتر ميلان بعيدة عن المرمى

الدقيقة 53: رأسية ضائعة من فلاهوفيتش

الدقيقة 59: غاتي يبعد محاولة قريبة لإنتر

الدقيقة 62: فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر يقطع تمريرة عرضية كانت في اتجاه منطقة الجزاء

الدقيقة 64: يغادر نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز صفوف إنتر

الدقيقة 65: هاكان كالهانغولو يحرز هدف التعادل لإنتر

الدقيقة 72: فرصة ضائعة من باستوني لاعب إنتر

الدقيقة 76: إنتر ميلان يسجل هدف التقدم عن طريق ماركوس تورام

الدقيقة 83: كيفيرين تورام يتعادل لصالح يوفنتوس من ضربة رأس

الدقيقة 87: تسديدة ضائعة من يوفنتوس

الدقيقة 90+1: يوفنتوس يسجل هدف الفوز عن طريق فاسيلي أدزيتش

حديث الأخوان تورام بعد هدف يوفنتوس

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 4-3