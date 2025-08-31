رغم تألقهم.. عبدالله فلاته يطالب برحيل 3 نجوم من الاتحاد السعودي (فيديو)

طالب الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، إدارة نادي الاتحاد السعودي، بضرورة الاستغناء عن ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق، رغم تألقهم مؤخرًا مع "العميد".

وكان الفرنسي كريم بنزيما قد خطف الأضواء، بعدما قاد الاتحاد للفوز على مضيفه الأخدود بنتيجة 5-2، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، أمس السبت، مسجلًا ثلاثة أهداف "هاتريك".

ودخل الاتحاد اللقاء بقوة، حيث افتتح التسجيل عبر بنزيما في الدقيقة 4، قبل أن يضيف ستيفن بيرغوين الهدف الثاني في الدقيقة 7. ورد الأخدود بهدف تقليص الفارق عن طريق سبستيان بيدروزا في الدقيقة 27، لكن سعد الربيع سجّل بالخطأ في مرماه ليمنح الاتحاد الهدف الثالث في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، عزز بنزيما النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 51، قبل أن يقلص بيدروزا الفارق مجددًا للأخدود في الدقيقة 57، غير أن المهاجم الفرنسي عاد ليوقع على هدفه الثالث والخامس للاتحاد في الدقيقة 60.

وعلّق عبدالله فلاته عبر تصريحات تلفزيونية قائلًا: "سبق أن كتبت أن الأجواء في الاتحاد إيجابية بعد الدعم المالي الكبير، لكن ملف التعاقدات مسؤولية الإدارة، ورأيي أن من يجب رحيلهم هم حسام عوار، فابينيو، وميتاي".

وحول الأداء الأخير لحسام عوار، أوضح فلاته: "الحكم على لاعب لا يكون بمباراة واحدة، بل بموسم كامل وبطولات كبرى مثل السوبر؛ لذلك استبداله قد يكون منطقيًا وواقعيًا".

يُذكر أن عوار اكتفى في مباراة الأخدود بتمريرة مفتاحية وحيدة دون صناعة أهداف، رغم تسجيل فريقه خمسة أهداف، بينما كان أبرز أرقامه فوزه في 6 من أصل 9 صراعات ثنائية خاضها.