لسنا طرفاً.. أول رد من الزمالك على هتافات الجماهير ضد زيزو

ردّ مصدر داخل الزمالك على الأزمة التي أثيرت مؤخراً بشأن الهتافات المسيئة التي أطلقها جمهور النادي الأبيض تجاه أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي، في المواجهة أمام سيراميكا كليوباترا، في مستهل مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري.

وتقدم "زيزو" بشكوى إلى النائب العام، ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي تحريض الجمهور ضده، بجانب الهتافات التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في افتتاح الدوري المصري.

وكانت المباراة قد شهدت هجومًا عنيفًا من جماهير الزمالك ضد لاعبها السابق، مما دفع والده للخروج عبر وسائل الإعلام مؤكدًا أن بعض أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء حرّضوا الجماهير على الإساءة لنجله، مشددًا على أنه لن يصمت وسيتقدم ببلاغ رسمي.

كان "زيزو" قد انتقل إلى النادي الأهلي بداية الموسم الجاري بعد 6 سنوات قضاها داخل جدران المنافس التقليدي نادي الزمالك، وأصبح فيها أحد أساطير النادي.

الأمر الذي قوبل بغضب جماهيري عارم من قبل جماهير نادي الزمالك، قبل أن يشن جمهور الفريق الأبيض هجوماً قوياً على اللاعب من المدرجات أثناء لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا قبل أيام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة الزمالك ليس طرفًا من الأساس في أزمة الجماهير مع زيزو.

وأضاف: "مجلس الإدارة لم يعلم أي شيء عن هتافات جماهير الزمالك ضد زيزو، ولم يحرض منهم أحداً لتوجيه السباب للاعب، ولكن في النهاية هذه كرة قدم ودائماً ما تحدث مثل هذه الأمور في أي ملعب بالعالم".

وتابع المصدر: "جماهير الأهلي دائماً ما كانت تهاجم وتسب محمود عبد الرازق (شيكابالا)، لاعب الفريق السابق، فلماذا لم يرَ أحد مثل هذه الأمور ويتحدث مثلما يحدث الآن مع زيزو".

وبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، صنعهما زيزو في أول ظهور محلي له بقميص الأحمر.