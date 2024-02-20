"مبابي ليس ميسي".. هذا ما يرعب جمهور برشلونة مع وجود كيليان
تحدث الكاتب الإسباني بصحيفة سبورت دافيد برنابيو عن شعوره كمشجع لبرشلونة مع أنباء الانتقال المؤكد لكيليان مبابي إلى ريال مدريد.
ويبدو أن اللاعب الفرنسي سوف ينضم فعليًّا لريال مدريد مع تأكيد مصادر فرنسية وإسبانية على إغلاق الصفقة.
وقال برانبيو في مقال عبر صحيفة سبورت :"مشجعو برشلونة حزينون بشأن ما يشعرون به أنه قادم، سيقول كيليان مبابي هذه المرة نعم، لفلورنتينو بيريز".
وتابع :"أنا لست خائفًا، مبابي ليس ميسي، لن يتمكن من إخضاع كامب نو مثلما أخضع ليونيل سانتياغو برنابيو لعقد من الزمن، رغم أن ذلك لا يخفي الحقيقة، في ما يزيد قليلاً على أربعة مواسم، أعاد بيريز تشكيل فريق ريال مدريد".
وواصل برنابيو :" قام بتصفية مثلث (رونالدو، بيل، بنزيما، وتجديد عقود كروس ومودريتش عامًا بعد عام، وباع فاران، وتخلص من راموس، وضم أسماء دون منافسة مثل ألابا وروديغر وكامافينغا، علاوة على ذلك، وبسبب غضبه من برشلونة بسبب خطف صفقة نيمار، فقد بذل قصارى جهده لضم فينيسيوس ورودريغو حيث كانا من المفترض أن يصبحا في برشلونة، حتى تواصل ريال مدريد مع وكلائهما".
ويرى برنابيو أن ما يثير الرعب في نفوس مشجعي برشلونة هو ما حدث لبرشلونة طوال تلك الفترة، بعد هروب نيمار، لقد كانت بداية نهاية حقبة مهمة بحسب رأيه".
واصل برنابيو: "تم التعاقد مع عثمان ديمبيلي بدلاً من مبابي، وستة مديرين رياضيين و26 عملية انتقال منذ 2021، مقابل 9 فقط لريال مدريد".
وأتم برنابيو :" وبينما أعاد فلورنتيو بيريز بناء الفريق، يشتاق برشلونة إلى أيام ميسي وسواريز ونيمار، في وقت تحمل فيه لامين يامال ذو الـ 16 سنة بدفع فريق يضم كثيرًا من الصفقات".
وشدد برنابيو أنه على برشلونة التركيز على أبنائه بوضوح، على لاماسيا.
واختتم الصحفي المنتمي لبرشلونة مقاله بالتأكيد أن المشكلة ليست في مبابي، لكنها برشلونة نفسه، والخطوة الأولى لحل تلك المشكلة هي إدراكها، ويمكن أن يكون التغلب على نابولي في دوري أبطال أوروبا جزءًا من حل تلك المشكلة.