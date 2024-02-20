"مبابي ليس ميسي".. هذا ما يرعب جمهور برشلونة مع وجود كيليان

وتابع :"أنا لست خائفًا، مبابي ليس ميسي، لن يتمكن من إخضاع كامب نو مثلما أخضع ليونيل سانتياغو برنابيو لعقد من الزمن، رغم أن ذلك لا يخفي الحقيقة، في ما يزيد قليلاً على أربعة مواسم، أعاد بيريز تشكيل فريق ريال مدريد".

وواصل برنابيو :" قام بتصفية مثلث (رونالدو، بيل، بنزيما، وتجديد عقود كروس ومودريتش عامًا بعد عام، وباع فاران، وتخلص من راموس، وضم أسماء دون منافسة مثل ألابا وروديغر وكامافينغا، علاوة على ذلك، وبسبب غضبه من برشلونة بسبب خطف صفقة نيمار، فقد بذل قصارى جهده لضم فينيسيوس ورودريغو حيث كانا من المفترض أن يصبحا في برشلونة، حتى تواصل ريال مدريد مع وكلائهما".

ويرى برنابيو أن ما يثير الرعب في نفوس مشجعي برشلونة هو ما حدث لبرشلونة طوال تلك الفترة، بعد هروب نيمار، لقد كانت بداية نهاية حقبة مهمة بحسب رأيه".

واصل برنابيو: "تم التعاقد مع عثمان ديمبيلي بدلاً من مبابي، وستة مديرين رياضيين و26 عملية انتقال منذ 2021، مقابل 9 فقط لريال مدريد".