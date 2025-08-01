شقيق دوران يصدم جمهور النصر السعودي (فيديو)

وجه شقيق اللاعب الكولومبي جون دوران صدمة إلى جماهير فريق النصر السعودي بعد أسابيع من مغادرة الأخير أروقة الفريق الأصفر.

وانضم دوران إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة يوم 7 يونيو الماضي، بعقد يمتد إلى موسم واحد.

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وجاء خروج اللاعب الكولومبي صاحب الـ 21 عاماً بعد شهور قليلة من انتقاله للفريق السعودي قادماً من أستون فيلا الإنجليزي يوم 31 يناير الماضي.

ولم يقدم دوران المردود المنتظر بحسب إدارة نادي النصر بعدما شارك خلال 18 مباراة، وسجل 12 هدفاً وهو ما دفع العملاق السعودي للموافقة على رحيل لاعبه.

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وظهر شقيق جون دوران في مقطع فيديو تم بثه مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرد على تعليقات المتابعين حول نادي النصر.

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وقال شقيق دوران:" النصر لا.. فنربخشة فقط" وهو ما نال تفاعلاً كبيراً من جانب جماهير الفريق السعودي التي وجهت انتقادات واسعة للاعب الكولومبي.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم الخط الأمامي بجانب الحصول على خدمات عبد الملك الجابر لاعب الوسط السعودي الصاعد.