أثار رعب برشلونة.. سر مغادرة غوندوغان عمليات الإحماء فجأة

أثار إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، القلق قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الفرنسي، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إلى غوندوغان شعر ببعض الإنزعاج بعد عمليات الإحماء.

ولكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن اللاعب جاهز وسيشارك في المباراة بشكل طبيعي، وأن سرَّ عدم إكماله عمليات الإحماء كانت بسبب ذهابه إلى الحمام فقط، ولا يوجد أي سبب آخر.