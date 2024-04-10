أثار رعب برشلونة.. سر مغادرة غوندوغان عمليات الإحماء فجأة
أثار إلكاي غوندوغان، نجم برشلونة، القلق قبيل انطلاق مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وتأتي مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الفرنسي، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشارت تقارير إلى غوندوغان شعر ببعض الإنزعاج بعد عمليات الإحماء.
ولكن صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن اللاعب جاهز وسيشارك في المباراة بشكل طبيعي، وأن سرَّ عدم إكماله عمليات الإحماء كانت بسبب ذهابه إلى الحمام فقط، ولا يوجد أي سبب آخر.
وشهد التشكيل تواجد فرينكي دي يونغ أساسيًا بعد العودة من الإصابة، ويتواجد بيدري وكريستينسن على مقاعد البدلاء.
ويمتلك الفريقان سجلاً متكافئاً في تاريخ مواجهاتهما ضد بعضهما البعض في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز كل منهما في 4 مواجهات وتعادلا في مثلهم.
وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 أبريل الجاري، على استاد "لويس كامبوس" في إسبانيا.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.