تحدث البرازيلي مالكوم، نجم نادي الهلال السعودي، عن كواليس صورة شهيرة له انتشرت تظهر حوارا خاصا دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، في الديربي الذي جمع الفريقين الموسم الماضي.

وأثبت الهلال تفوقه على النصر في الموسم الماضي في جميع المسابقات، وكان آخرها الفوز برباعية مقابل هدف، الأسبوع الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي فيديو متداول لمالكوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، تم توجيه سؤال له عن صورته وهو يتحدث مع رونالدو في أحد اللقاءات خلال الموسم الماضي للدوري السعودي.

وأشار النجم البرازيلي إلى أنه في إحدى مباريات الديربي وجد رونالدو يشتكي من آلام في الرقبة، فذهب البرازيلي ليسأله عن إصابته، ليرد كريستيانو: "لا أستطع أن أحرك رقبتي كثيرا، لكنني أستطيع تسجيل الأهداف".

وشدد مالكوم على أنه رد بحسم على رونالدو، قائلا: "لا لن تُسجل اليوم، وبالفعل في تلك الليلة فاز الهلال بثلاثية نظيفة".

وكان الهلال قد فاز على النصر بديربي الدور الأول من الدوري، بثلاثية دون رد، إذ سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش "هدفين".