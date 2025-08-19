ميسي ريال مدريد.. ماذا قدم ماستانتونو أمام أوساسونا؟ (فيديو)

سجل اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو ظهوره الرسمي الأول مع ريال مدريد حين شارك بديلاً في مباراة أوساسونا ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

وانضم ماستانتونو صاحب الـ 18 عامًا إلى ريال مدريد في شهر أغسطس الجاري قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 45 مليون يورو حسب تقديرات موقع ترانسفير ماركت.

ويلقب المتابعون اللاعب الواعد بأنه "ميسي ريال مدريد" إشارة إلى مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب راقصي التانغو والذي كان نجم الشباك في صفوف برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد.

وشارك اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة 68 على حساب المغربي براهيم دياز، ونال تقييماً 6.6 بحسب موقع سوفا سكور.

ولعب ماستانتونو 23 دقيقة، ووجه تسديدة تجاه مرمى أوساسونا بجانب مراوغة صحيحة.

ولمس النجم الأرجنتيني 28 مر، وقدم 17 تمريرة صحيحة من أصل 19 بخلاف أنه صنع فرصة أمام مرمى أوساسونا. بخلاف أنه خاض 4 صراعات ثنائية وحصل على الكرة مرتين منها.

وخسر اللاعب الواعد الكرة 5 مرات ولكنه لم يرسل أي كرة طولية بخلاف أنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

يشار إلى أن ريال مدريد قد فاز على أوساسونا بهدف نظيف سجله الفرنسي كيليان مبابي من ضربة جزاء.