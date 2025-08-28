الهلال منشق من الشباب.. تصريح مثير من فلاته ورد ناري من الزلال (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته جدلاً واسعاً بعدما دخل في سجال حاد مع نظيره عبد العزيز الزلال على الهواء، بسبب تصريحات الأول عن نادي الهلال السعودي والتي أغضبت "الزلال".

وخلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد"، تلقى فلاته سؤالا من أحد المشجعين حول سر تفوق الهلال في عدد بطولات الدوري السعودي، حيث يتصدر القائمة بـ21 لقبا، يليه الاتحاد (14 لقبا)، ثم النصر (10 ألقاب)، رغم أن الهلال تأسس بعد هذه الأندية.

ورد فلاته قائلاً: "لو عدنا إلى البطولات قبل تأسيس الهلال لوجدنا أن الاتحاد كان متفوقا بفارق كبير، لكننا للأسف بدأنا توثيق التاريخ مع تأسيس الهلال، وهذه هي النقطة. الهلال بدأ بطلاً لأسباب معينة، وليس من فراغ، فقد انشق عن نادي الشباب، واعتمد على استقطاب لاعبين من مكة المكرمة تحديداً".

وأضاف: "هناك أيضا نجاح إداري وعمل مؤسسي جعل الهلال نموذجاً في البطولات، وهذا أمر لا يمكن الاختلاف عليه إطلاقاً. الإدارات في الهلال تكمل مسيرة بعضها، وهناك نقطة أخرى لن أتحدث عنها الآن لأننا في بداية الموسم".

من جانبه، رد عبد العزيز الزلال قائلاً: "الهلال لم ينشق عن نادي الشباب، بل أسسه الشيخ عبد الرحمن بن سعيد وحده، ولم يؤسسه عشرة أشخاص مثل بعض الأندية الأخرى".

ليقاطعه فلاته بعصبية قائلاً: "لا تتحدث عن قصص التأسيس هذه لأنك ستفتح باباً لن تستطيع إغلاقه. لا أفهم كيف تفكر، وهل من العيب أن يؤسس ناديا عشرة أشخاص وآخر يؤسسه شخص واحد؟".