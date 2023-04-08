الزمالك يتمم اتفاقه مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو

وتنتظر الزمالك مواجهة قوية مع البنك الأهلي في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل، ويحتل الفريق المركز السادس بعد سلسلة من النتائج المخيبة منذ يناير الماضي.

يذكر أن مفاوضات الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليش، الذي كان قريبًا من تدريب الفريق الأبيض، فشلت بعد وصوله إلى القاهرة.

وأقال الزمالك مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا للمرة الثانية في أقل من شهرين، بينما أكد مرتضى منصور أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع "مدرب أجنبي" وسيعلن التفاصيل في غضون أيام قليلة.

وأنهى الزمالك منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي خاض مباراتين أقل.