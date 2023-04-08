الزمالك يتمم اتفاقه مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
أتم مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
أتم مجلس إدارة نادي الزمالك اتفاقه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ويقود مدحت عبدالهادي تدريبات الزمالك بصحبة أحمد مجدي مدربًا، ومحمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى، وعبدالواحد السيد مديرا للكرة.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أتم بشكل نهائي اتفاقه مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وسيصل خوان كارلوس أوسوريو للقاهرة، خلال الساعات المقبلة، لمتابعة لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، ثم الاتفاق على التفاصيل المالية وغيرها لإتمام التعاقد بشكل رسمي.
وتنتظر الزمالك مواجهة قوية مع البنك الأهلي في الدوري المصري، يوم الأحد المقبل، ويحتل الفريق المركز السادس بعد سلسلة من النتائج المخيبة منذ يناير الماضي.
يذكر أن مفاوضات الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليش، الذي كان قريبًا من تدريب الفريق الأبيض، فشلت بعد وصوله إلى القاهرة.
وأقال الزمالك مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا للمرة الثانية في أقل من شهرين، بينما أكد مرتضى منصور أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع "مدرب أجنبي" وسيعلن التفاصيل في غضون أيام قليلة.
وأنهى الزمالك منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي خاض مباراتين أقل.