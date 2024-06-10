عمر جابر يرد على تقارير تدخل محمد صلاح لاختياره في منتخب مصر

رد عمر جابر، نجم نادي الزمالك المصري، على التقارير التي تربط دائما انضمامه لقائمة منتخب مصر بتدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب وجود صداقة كبيرة بينهما.

وانضم جابر للزمالك قادما من بيراميدز في صيف 2022.

وقال عمر جابر في تصريحات تلفزيونية: "كنت أستشير محمد صلاح كثيرا، لكي أستفيد من خبراته، ونحن نلعب معا منذ منتخب الناشئين، والحديث عن أنني أنضم للمنتخب لأنني صديق محمد صلاح غير حقيقي وعار تماما عن الصحة، مدربين المنتخب لن يقبلون بذلك، هذا قد يحدث فقط في عالم سمسم".

كما تطرق جابر للحديث عن اقتراب اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، قائلا: "شيكابالا أخويا الكبير وأسطورة، أعرفه قبل تصعيدي للفريق الأول، وأنا لا أتخيل الزمالك دون شيكابالا، رغم أنها سنة الحياة، هو لاعب مهم ولا يأتي مثله كثيرًا في الكرة المصرية، وإن شاء الله يستمر معنا لفترة أطول في الملاعب".