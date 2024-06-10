عمر جابر يرد على تقارير تدخل محمد صلاح لاختياره في منتخب مصر
رد عمر جابر، نجم نادي الزمالك المصري، على التقارير التي تربط دائما انضمامه لقائمة منتخب مصر بتدخل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بسبب وجود صداقة كبيرة بينهما.
وانضم جابر للزمالك قادما من بيراميدز في صيف 2022.
وقال عمر جابر في تصريحات تلفزيونية: "كنت أستشير محمد صلاح كثيرا، لكي أستفيد من خبراته، ونحن نلعب معا منذ منتخب الناشئين، والحديث عن أنني أنضم للمنتخب لأنني صديق محمد صلاح غير حقيقي وعار تماما عن الصحة، مدربين المنتخب لن يقبلون بذلك، هذا قد يحدث فقط في عالم سمسم".
كما تطرق جابر للحديث عن اقتراب اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، قائلا: "شيكابالا أخويا الكبير وأسطورة، أعرفه قبل تصعيدي للفريق الأول، وأنا لا أتخيل الزمالك دون شيكابالا، رغم أنها سنة الحياة، هو لاعب مهم ولا يأتي مثله كثيرًا في الكرة المصرية، وإن شاء الله يستمر معنا لفترة أطول في الملاعب".
تجربة بيراميدز
وعن تجربته السابق في نادي بيراميدز، أشار: "كانت مهمة في حياتي، ناد احترافي ومحترم، والإدارة تريد أن تنجح، كنت أتمنى تحقيق بطولة، وكان في نجوم كبار تعلمت منهم".
وتابع: "كنا نتساءل كلاعبين لماذا لا نحصل على بطولة، ولم نجد إجابة معينة اتفقنا عليها، لكن معيار النجاح ليس تحقيق بطولة فقط، النادي كان جديدا ويصرف بشكل جيد وضم لاعبين أقوياء، لكن عامل الجمهور بالتأكيد مؤثر، عندما يكون خلفك جمهور يدعمك بشكل جيد أو يضغط عليك كانت الأمور ستفرق".
وأردف: "الزمالك تواصل معي أكثر من مرة وأنا في بيراميدز، ولكن إدارة الأخير كانوا متمسكين بي جدًا، لكن أخر سنة كنت أريد أن أعود، لأن الزمالك كان قد فاز بالدوري والكأس وهذه الأجواء كنت أشتاق لها".
وأبرز: "من أفضل المواقف التي مررت بها في حياتي، عندما جاء الجمهور تحت منزلي ليودعني وأنا مسافر إلى بازل، لأنهم كانوا يريدونني أن أنجح في الخارج".
وعن مدرب الزمالك الحالي، جوزيه غوميز، أوضح: "مدرب كبير، وأنا أحب المدرسة البرتغالية، وكان مساعدا لفيريرا وهذا يجعلنا نؤكد على جودته، أنا تعلمت من فيريرا الكثير داخل وخارج الملعب، وحزنت عندما رحل عن الزمالك، لأنني كنت قريبا منه جدًا، وأتواصل معه كل فترة".
وعن مواجهة السوبر الأفريقي المرتقبة ضد الأهلي، شدد عمر جابر: "نحن لا نعلم متى سيُلعب، نحن لا نُفكر فيه الآن، نركز في الدوري، ونريد أن نركز في تحقيق كل الفوز في كل المباريات، نحن فرطنا في مباريات سهلة بأخطاء ساذجة، لكن لا يوجد مستحيل في الكرة، وسنلعب المباريات كلها كما وأنها كؤوس".