توج لاندو نوريس سائق فريق مكلارين بسباق جائزة هولندا الكبرى الذي أقيم اليوم الأحد على حلبة تساندفورت ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وهو ما شكل صدمة للهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي كان يتطلع إلى مواصلة سجله المثالي في السباق وسط جماهير بلاده.

وحقق نوريس اليوم ثاني فوز في مسيرته بفورمولا 1 وقد أنهى هيمنة فرستابن على سباق هولندا، إذ لم يخسر السائق الهولندي على حلبة تساندفورت منذ عودتها إلى البطولة في 2021.

وأحرز فرستابن بطل العالم ثلاث مرات المركز الثاني في سباق اليوم متأخرا بفارق 22.8 ثانية عن نوريس رغم أنه تقدم إلى الصدارة في وقت مبكر من السباق، لكنه فقد المركز الأول في اللفة 18 بالسباق المكون من إجمالي 72 لفة.

وأنهى شارل لوكلير سائق فيراري السباق في المركز الثالث.

وكان سباق اليوم هو الخامس على التوالي الذي لم يحقق فيه فرستابن الفوز.

وقلص نوريس الفارق الذي يفصله عن فرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم إلى 70 نقطة بعد 15 سباقا من إجمالي 24 سباقا في البطولة.

كذلك قلص فريق مكلارين الفارق الذي يفصله عن رد بول في الترتيب العام للفرق إلى 30 نقطة.