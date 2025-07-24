4 أزمات خطيرة تهدد جون إدوارد

يواجه جون إدوارد، المدير الرياضي في نادي الزمالك، عدة عقبات أشبه بقنابل موقوتة تهدد عمله داخل القلعة البيضاء.

وتولّى جون إدوارد مهام منصبه، في شهر يونيو الماضي، وسط تحديات كبيرة، خاصة أن الفريق الأبيض لم يُتوّج بلقب الدوري المصري للموسم الثالث على التوالي، كما تواصل غيابه عن دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى الزمالك بتحقيق لقب كأس مصر بجانب كأس السوبر الإفريقي وهو ما ألقى بظلاله على عمل جون إدوارد الذي أعاد ترتيب الأوراق سريعاً بالتعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وحسم 5 صفقات لتدعيم صفوفه بضم الفلسطيني آدم كايد جناح بريدا الهولندي، والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي.

وضم الزمالك أيضاً ثنائي فاركو عمرو ناصر، وأحمد شريف، بجانب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ويستعرض موقع "إرم نيوز" بعض العقبات والقنابل الموقوتة المهددة بالانفجار في وجه جون إدوارد:

غياب الصفقات السوبر

لم يبرم الزمالك حتى الآن صفقات مدوية وسوبر لتدعيم صفوفه، وهو ما يثير الشكوك حول قدرة الفريق على اقتناص الألقاب من منافسيه الأهلي وبيراميدز.

ورغم القدرات المميزة للاعبين الخمسة الذين ضمهم الزمالك، إلا أن الفريق الأبيض كان بحاجة لصفقات أقوى، خاصة في الجانب الهجومي، وتمثل إضافة كبيرة بجانب إعطاء الثقة للجماهير والفريق بعد اعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورحيل أحمد مصطفى "زيزو".

وزادت الشكوك بعد تعثر صفقة اللاعب الفرنسي تيدي أوكو جناح لويزيرن السويسري بشكل مفاجئ، وتحوله إلى نادي الرياض السعودي.

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أزمة الغرامات

مازال نادي الزمالك في مواجهة خطر إيقاف القيد بسبب بعض القضايا الدولية، واحتمالية التورط في سداد غرامات مالية جديدة.

وأعلن هشام نصر نائب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأبيض مازال مهدداً بدفع أموال جديدة بسبب الغرامات في قضايا دولية.

وحال صدور قرار جديد بإيقاف القيد فإن جون إدوارد سيواجه مهمة معقَّدة لبناء الفريق وتطويره بصورة كبيرة.

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أزمة أحمد فتوح

أثار الظهير الأيسر أحمد فتوح أزمة حادة بعد أن تغيب عن تدريبات فريقه، وغادر معسكر الإعداد في العاصمة الإدارية بداعي ظروف مرض عمه، قبل أن يظهر في حفل غنائي للمطرب راغب علامة.

وقرر الزمالك إحالة فتوح للتحقيق، وتغريمه مليون جنيه مصري، وهو الأمر الذي فتح التكهنات حول إمكانية عرض اللاعب للبيع، وعدم استكمال عقده مع الفريق الممتد حتى صيف 2027.

ويسعى جون إدوارد إلى حل أزمة فتوح في أسرع وقت ممكن وإنهائها بطريقة مثالية، خاصة أن الفريق بحاجة إلى فرض سياسة الانضباط.

ملف حسام عبد المجيد

الملف الرابع الذي يمثل صداعاً في رأس جون إدوارد يبقى متمثلاً في رفض حسام عبد المجيد مدافع الفريق تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027.

ويرغب حسام عبد المجيد في خوض تجربة اللعب في أوروبا، ولكنه لا يملك عروضاً قوية تقنع إدارة الزمالك بالسماح برحيله وسط مخاوف من انتقاله مستقبلاً للأهلي المصري المنافس التقليدي.

ويسعى جون إدوارد إلى حسم ملف تجديد اللاعب في الفترة المقبلة، وإقناعه بالبقاء أو الحصول على عرض مناسب يجلب فوائد مالية للزمالك.