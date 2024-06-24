لابورت يثير جدلًا بشأن مستقبله مع النصر السعودي

أثار الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، جدلًا بشأن مستقبله مع النادي السعودي رافضًا الحديث عن التقارير التي تربطه بمغادرة النادي، في ظل ما تردد عن تلقيه عرضًا من أتلتيك بلباو للعودة في الميركاتو الصيفي.

ويخوض لابورت حاليًا بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وقال لابورت في تصريحات لصحيفة "El Correo"، اليوم الاثنين: "لا يزال لديّ عامان في عقدي مع النصر ولا يمكنني قول المزيد، كذلك لم يحدث أي تواصل مع إدارة أتلتيك بلباو في الأسابيع الأخيرة من أجل العودة إلى الفريق".

مع ذلك، لم يرغب اللاعب الدولي الإسباني في إغلاق الباب تمامًا، موضحًا: "سيُستمع إلى الجميع، لقد قلت ذلك دائمًا، ولديّ أقصى احترام لأتلتيك بلباو، إنه النادي الذي أظهر لي قدرًا كبيرًا من الاحترام، سأكون دائمًا متاحًا لمساعدتهم بأي شكل ممكن".