لابورت يثير جدلًا بشأن مستقبله مع النصر السعودي
أثار الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر السعودي، جدلًا بشأن مستقبله مع النادي السعودي رافضًا الحديث عن التقارير التي تربطه بمغادرة النادي، في ظل ما تردد عن تلقيه عرضًا من أتلتيك بلباو للعودة في الميركاتو الصيفي.
ويخوض لابورت حاليًا بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده.
وقال لابورت في تصريحات لصحيفة "El Correo"، اليوم الاثنين: "لا يزال لديّ عامان في عقدي مع النصر ولا يمكنني قول المزيد، كذلك لم يحدث أي تواصل مع إدارة أتلتيك بلباو في الأسابيع الأخيرة من أجل العودة إلى الفريق".
مع ذلك، لم يرغب اللاعب الدولي الإسباني في إغلاق الباب تمامًا، موضحًا: "سيُستمع إلى الجميع، لقد قلت ذلك دائمًا، ولديّ أقصى احترام لأتلتيك بلباو، إنه النادي الذي أظهر لي قدرًا كبيرًا من الاحترام، سأكون دائمًا متاحًا لمساعدتهم بأي شكل ممكن".
كما حرص إيمريك لابورت على نفي الشائعة التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة بأن أتلتيك بلباو قدم عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو لضمه، موضحًا: "شائعة أخرى من الصحافة، لا أعتقد أنها صحيحة أيضًا".
ويستعد لابورت مع منتخب بلاده إسبانيا لخوض المواجهة الختامية في مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2024 أمام المنتخب الألباني يوم الاثنين.
وذكرت التقارير أن إدارة النصر رفضت العروض الأوروبية جميعها للحصول على خدمات لابورت بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.
وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.
وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.
وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.