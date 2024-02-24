NBA.. ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على سان أنطونيو سبيرز

سجل ليبرون جيمس 30 نقطة وأضاف أنطوني ديفيز 28 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، ليقودا لوس أنجليس ليكرز للفوز على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 123/118، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتقدم لوس أنجليس ليكرز بفارق سبع نقاط بنهاية الربع الثاني وبفارق 15 نقطة في منتصف الربع الثالث، قبل أن يقلص سان أنطونيو سبيرز الفارق إلى 97/90 قبل الربع الأخير.

ثم تفوق لوس أنجليس بتسجيل 19 نقطة مقابل ثماني نقاط للفريق الضيف، خلال الدقائق السبع الأولى من الربع الأخير، بفضل إحراز جيمس 10 نقاط في هذه الفترة الحاسمة.

وتأخر سان أنطونيو سبيرز بفارق 15 نقطة قبل نهاية المباراة بدقيقتين، قبل أن يقلص الفارق ولكنه لم يشكل تهديدا جديا على النتيجة حتى النهاية.

وسجل دي أنجيلو راسل 22 نقطة للوس أنجليس ليكرز، وأضاف روي هاشيمورا 17 نقطة، وأوستن ريفز 10 نقاط.

بهذا الانتصار، فاز لوس أنجليس ليكرز، الذي استعاد خدمات جيمس بعد غياب مباراتين بسبب آلام في الكاحل، للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.