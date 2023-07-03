لماذا سمي الراحل طلال بن منصور بالأمير المنقذ؟

نعى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأمير طلال بن منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق ورئيسه الفخري، الذي وافته المنية، يوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وتولى الراحل طلال بن منصور رئاسة نادي الاتحاد في الفترة بين عامي 1974 و1981، قبل أن يترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985، حيث يعد من أهم الرموز في تاريخ النادي.

وكشف الحائلي في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على تويتر سر إطلاق لقب "الأمير المنقذ" على الراحل، قائلًا: "رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور الذي رحل عنا وترك لنا ذكرى لن تنسى في تاريخ الاتحاد لشخصية أجمع الاتحاديون على محبتها والعرفان لها بالفضل في الحفاظ على نادينا من مصير مجهول أثناء مرحلة في غاية الصعوبة من تاريخه، لذلك استحق لقب الأمير المنقذ".