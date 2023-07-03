لماذا سمي الراحل طلال بن منصور بالأمير المنقذ؟
نعى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأمير طلال بن منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق ورئيسه الفخري، الذي وافته المنية، يوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عامًا.
وتولى الراحل طلال بن منصور رئاسة نادي الاتحاد في الفترة بين عامي 1974 و1981، قبل أن يترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985، حيث يعد من أهم الرموز في تاريخ النادي.
وكشف الحائلي في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على تويتر سر إطلاق لقب "الأمير المنقذ" على الراحل، قائلًا: "رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور الذي رحل عنا وترك لنا ذكرى لن تنسى في تاريخ الاتحاد لشخصية أجمع الاتحاديون على محبتها والعرفان لها بالفضل في الحفاظ على نادينا من مصير مجهول أثناء مرحلة في غاية الصعوبة من تاريخه، لذلك استحق لقب الأمير المنقذ".
وقام نادي الاتحاد بنعي الأمير طلال بن منصور، في بيان عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "سيبقى اسم الفقيد محفورًا في ذاكرة كافة الاتحاديين عبر الأجيال لِما قدمه من تضحيات ودعم مادي وجهد لمواصلة النادي مسيرته".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن فترة تولي الأمير طلال بن منصور الأول لنادي الاتحاد كانت عصيبة بسبب تراكم الديون وابتعاد الفريق عن تحقيق البطولات، ليعمل بقوة على إنقاذ الفريق، إذ أسهم في تسديد ديون النادي والتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين كان في مقدمتهم التونسي الدولي تميم الحزامي.
ولم تنته علاقته بنادي الاتحاد بعد ترك كرسي الرئاسة بل أصبح عضوًا شرفيًّا ومساهمًا في مساندة الإدارات التي تعاقبت على مقعد رئاسة "العميد" بعده، قبل أن يصبح رئيسًا فخريًّا للنادي.
ويَذكر له جمهور الاتحاد أيضًا تدخله في عام 2016 خلال فترة رئاسة أحمد مسعود، عندما ساعد في تجاوز ديون النادي البالغة 126 مليون ريال، ما سمح بتسجيل اللاعبين المحترفين وقتذاك.