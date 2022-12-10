كأس العالم 2022.. ليونيل ميسي يطارد مبابي في ترتيب الهدافين ويعادله في الفوز بجائزة أفضل لاعب بالمباريات
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا من ضربة جزاء في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام هولندا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 وفوز الأرجنتين بضربات الترجيح 4/3 لتبلغ نصف النهائي.
ورفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 5 أهداف ويلعب، اليوم السبت، مباراة ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا.
ويحتل المركز الثالث 8 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم وما زال منهم في البطولة ثنائي المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد، وبوكايو ساكا، والفرنسي أوليفييه جيرو، والبرتغالي غونزالو راموس.
وبعد اختياره أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وهولندا عادل ليونيل ميسي رقم الفرنسي كيليان مبابي والذي اختير أفضل لاعب في المباراة 3 مرات من 4 مباريات لعبها المنتخب الفرنسي فيما شارك النجم الأرجنتيني في 5 مباريات.
فيما اختير النجم الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في المباراة مرتين، وكان قد توج بلقب أفضل لاعب في نسخة روسيا 2018.
كما صنع ليونيل ميسي ومبابي هدفين في النسخة الحالية في نهائيات كأس العالم ليكونا أكثر لاعبين مساهمة في الأهداف برصيد 7 و6 أهداف لفائدة فرنسا والأرجنتين.
وفيما يلي ترتيب هدافي كأس العالم 2022:
1. الفرنسي كليان مبابي: 5 أهداف.
2. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 4 أهداف.
3. الإكوادوري إنيير فالنسيا، والإنجليزي ماركوس راشفورد، والهولندي كودي جاكبو، والإسباني ألفارو موراتا، والإنجليزي بوكايو ساكا، والبرتغالي غوانزالو راموس، والفرنسي أوليفيه جيرو، والبرازيلي ريتشارليسون: 3 أهداف لكل منهم.