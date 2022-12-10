كأس العالم 2022.. ليونيل ميسي يطارد مبابي في ترتيب الهدافين ويعادله في الفوز بجائزة أفضل لاعب بالمباريات

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا من ضربة جزاء في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام هولندا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 وفوز الأرجنتين بضربات الترجيح 4/3 لتبلغ نصف النهائي.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 5 أهداف ويلعب، اليوم السبت، مباراة ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا.