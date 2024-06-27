بنزيما يسعى إلى إقناع إدارة الاتحاد بالتعاقد مع زين الدين زيدان

واستقر نادي الاتحاد على إقالة غاياردو بعد الخروج بصفر من البطولات خلال الموسم المنقضي، إذ جرى التواصل معه من أجل التوصل إلى اتفاق لتوقيع مخالصة مادية معه.

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن كريم بنزيما، تدخل لدى إدارة الفريق، من أجل تولّي زيدان القيادة الفنية لفريق الكرة في نادي الاتحاد".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "كريم بنزيما يريد أن يكون زين الدين زيدان مدربًا للفريق، من أجل مساعدته بتقديم مستوى كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابعت: "بنزيما تواصل مع زين الدين زيدان، خلال الساعات القليلة الماضية، ويحاول النادي إقناعه بالقدوم إلى نادي الاتحاد"، وذلك في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الثنائي منذ أن عملا سويًا في ريال مدريد.