بنزيما يسعى إلى إقناع إدارة الاتحاد بالتعاقد مع زين الدين زيدان
يسعى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، إلى إقناع إدارة ناديه، بالتفاوض مع مواطنه زين الدين زيدان، لتولّي مسؤولية تدريب الفريق الجداوي خلال الموسم المقبل، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.
واستقر نادي الاتحاد على إقالة غاياردو بعد الخروج بصفر من البطولات خلال الموسم المنقضي، إذ جرى التواصل معه من أجل التوصل إلى اتفاق لتوقيع مخالصة مادية معه.
ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن كريم بنزيما، تدخل لدى إدارة الفريق، من أجل تولّي زيدان القيادة الفنية لفريق الكرة في نادي الاتحاد".
وأضافت الصحيفة في تقريرها: "كريم بنزيما يريد أن يكون زين الدين زيدان مدربًا للفريق، من أجل مساعدته بتقديم مستوى كبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة".
وتابعت: "بنزيما تواصل مع زين الدين زيدان، خلال الساعات القليلة الماضية، ويحاول النادي إقناعه بالقدوم إلى نادي الاتحاد"، وذلك في ظل العلاقة الجيدة التي تربط الثنائي منذ أن عملا سويًا في ريال مدريد.
يذكر أن نادي الاتحاد استقر على الإطاحة بمارسيلو غاياردو بعد مستوى الفريق السيئ خلال الموسم المنصرم، حيث احتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ليفشل في التأهل للبطولات القارية الموسم المقبل.
كما ودَّع الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، كذلك خرج من بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد الهلال، وخسر أمام الفريق نفسه في نهائي كأس السوبر السعودي، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين.
ولم يعمل "زيدان" مع أي فريق غير ريال مدريد، ودرَّبه على فترتين، الأولى من يناير 2016 حتى مايو 2018، والثانية بين مارس 2019 ومايو 2021.
وقاد "زيدان" ريال مدريد إلى إنجازات مذهلة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، أعوام: 2016 و2017 و2018.
وكان زيدان، البالغ من العمر 51 عامًا، يحلم بتدريب منتخب فرنسا، لكن المدرب الحالي للمنتخب ديديه ديشان جدَّد عقده حتى يوليو 2026.