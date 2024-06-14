جيرو يتقمص "دور الأب" في منتخب فرنسا

وقال جيرو: "أنا مفعم بالحماس والحنين والرغبة. الهدف الرئيسي هو تقديم أفضل أداء ممكن في البطولة.. الهزيمة في نهائي نسخة 2016 لا تزال عالقة في ذهني. هذه هي البطولة التي أحلم بالفوز بها".

وربما يلعب جيرو، الذي سجل 57 هدفًا خلال 133 مباراة دولية، دورًا من مقعد البدلاء في مباريات فرنسا بدور المجموعات، علما بأنه بدأ بطولات سابقة ضمن البدلاء لكنه اختتم مشواره ضمن الأساسيين.

وقال جيرو: "هذا جزء من قصة مسيرتي في فترات معينة، حينما لا يكون أمامي أي بديل، كنت على مقاعد البدلاء في آرسنال في نهاية فترتي هناك، وكذلك في نهاية مشواري مع تشيلسي، لكنني دائما كنت أعود.

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو الحفاظ على حالة ذهنية جيدة. استعرضت هذا في 2018 (في كأس العالم) عندما استطعت قلب الأمور. حالتي الذهنية بقيت كما هي، مع رغبة في تقديم شيء للفريق عبر أي دور يمنحه المدرب لي".

وتابع: "أيًّا كان دوري، سأقدم كل ما لدي وأستمتع بكل لحظة، خاصة أنها ستكون البطولة الأخيرة لي".

وتستهل فرنسا مبارياتها في المجموعة الثالثة بمواجهة النمسا في دوسلدورف، يوم الإثنين المقبل.