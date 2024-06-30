ديكلان رايس يشتبك مع مدرب سلوفاكيا بعد صعود إنجلترا الدرامي (فيديو)
شهدت نهاية مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا، أحداثًا درامية عقب نهاية المباراة، التي شهدت تقلبات عديدة هي الأخرى، وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2/1.
وصعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بعد أن حقق فوزًا دراماتيكيًا على سلوفاكيا، في مباراة شهدت إثارة حتى الثانية الأخيرة.
وعقب المباراة وفوز منتخب إنجلترا، دخل ديكلان رايس في اشتباك لفظي مع مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية كالزونا مدرب سلوفاكيا، وهو يدفع رايس بعيدًا بعد اقترابه من الحكم أوموت ميلر بعد صافرة النهاية.
وشوهد النجم الإنجليزي وهو يتحدث بغضب ويصرخ باتجاه كالزونا قبل أن يسحبه إيفان توني بعيدًا.
كما شوهد رايس بعد ذلك وهو يطلب من المدربين والبدلاء السلوفاكيين أن "يصمتوا"، ولكن تم إبعاده بواسطة توني وإزري كونسا.
وأنقذ جود بيلينغهام إنجلترا من الخروج من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام سلوفاكيا اليوم الأحد بعدما سجل هدف التعادل بطريقة مذهلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، قبل أن يسجل هاري كين هدف الفوز في وقت مبكر من الشوط الإضافي ليبلغ الفريق المرشح للفوز دور الثمانية للمسابقة المقامة في ألمانيا.
وبدأت سلوفاكيا بشكل أكثر حدة من إنجلترا وهددت منافستها عدة مرات، قبل أن يسجل إيفان شرانز هدفا رائعا في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 25.
ولكن بيلينغهام، وبعد يوم واحد من عيد ميلاده رقم 21، أدرك التعادل بتسديدة مذهلة من الوضع طائرا في الوقت بدل الضائع ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية بعد أول تسديدة أطلقتها إنجلترا على مرمى سلوفاكيا.
واحتاجت إنجلترا إلى أقل من دقيقة بعد بداية الشوط الإضافي الأول لتتقدم عندما وضع كين الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا، الذي بدا عليه اليأس، ليكمل انتفاضة فريقه.
وضربت إنجلترا موعدا في دور الثمانية مع سويسرا في دوسلدورف يوم السبت.