ديكلان رايس يشتبك مع مدرب سلوفاكيا بعد صعود إنجلترا الدرامي (فيديو)

وصعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بعد أن حقق فوزًا دراماتيكيًا على سلوفاكيا، في مباراة شهدت إثارة حتى الثانية الأخيرة.

وعقب المباراة وفوز منتخب إنجلترا، دخل ديكلان رايس في اشتباك لفظي مع مدرب سلوفاكيا فرانشيسكو كالزونا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كالزونا مدرب سلوفاكيا، وهو يدفع رايس بعيدًا بعد اقترابه من الحكم أوموت ميلر بعد صافرة النهاية.

وشوهد النجم الإنجليزي وهو يتحدث بغضب ويصرخ باتجاه كالزونا قبل أن يسحبه إيفان توني بعيدًا.

كما شوهد رايس بعد ذلك وهو يطلب من المدربين والبدلاء السلوفاكيين أن "يصمتوا"، ولكن تم إبعاده بواسطة توني وإزري كونسا.