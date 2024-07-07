بيان ناري من شيكابالا بعد وفاة أحمد رفعت

طالب محمود عبدالرزاق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، بتأجيل مباريات الدوري المصري، حدادًا على وفاة أحمد رفعت نجم الفريق الأبيض السابق، ولاعب مودرن سبورت حاليًا.

وأعلن نادي مودرن سبورت، أمس السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية.

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وقررت وزارة الشباب والرياضة التحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت السابقة إلى الإمارات؛ لوجود شبهة غير قانونية مع فحص جميع المستندات الخاصة بسفره مع نادي مودرن سبورت، والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

وأصدر شيكابالا بيانًا مساء اليوم الأحد قال فيه: "الدوري هذا العام أُجِّل أكثر من مرة؛ بسبب ودون سبب وهو ما يجعلنا كلاعبين نلعب تقريبا 12 شهراً في السنة كل دوري، وندخل في الدوري اللي بعده بلا راحة".

وأضاف: "كان واجبا على المسؤولين تأجيل هذا الأسبوع 3 أيام على الأقل حدادًا على المغفور له بإذن الله أحمد رفعت، وده كان أهم من كل أسباب التأجيل السابقة".

الدوري هذا العام تم تأجليه اكثر من مرة بسبب وبدون سبب ؛ وهو ما يجعلنا كلاعبيين نلعب تقريباً ١٢ شهر في السنة. نخلص دوري... Posted by Shikabala on Sunday, July 7, 2024

وتعرض رفعت لأزمة صحية يوم 11 مارس الماضي بعد توقف عضلة القلب على نحو مفاجئ، قبل نهاية لقاء فريقه ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وخضع رفعت للعلاج على مدار ما يقرب من 3 أشهر، قبل أن يفارق الحياة بعد توقف عضلة قلبه للمرة الثانية فجأة.

وكان محمد رشوان، محامي أحمد رفعت، كشف كواليس تحول حلم رفعت من الاحتراف ضمن صفوف الوحدة الإماراتي، إلى الخضوع تحت طائلة القانون؛ بسبب هروبه من التجنيد لعدم الحصول على التصريحات اللازمة.