ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم لاتسيو ويتصدر مؤقتا (فيديو)

تغلب يوفنتوس 3/1 على ضيفه لاتسيو في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم.

ووضع دوشان فلاهوفيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي.

وأضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.