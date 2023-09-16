ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم لاتسيو ويتصدر مؤقتا (فيديو)
تغلب يوفنتوس 3/1 على ضيفه لاتسيو في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم.
ووضع دوشان فلاهوفيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مانويل لوكاتيلي.
وأضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 26 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.
وسجل لويس ألبيرتو هدف التقليص للاتسيو في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يسجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني له والثالث ليوفنتوس في الدقيقة 67 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي لاتسيو.
وحقق يوفنتوس الفوز الثالث وتعادل مرة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بانتظار نتيجة مباراة ميلان وإنتر ميلان في ديربي الغضب في وقت لاحق اليوم السبت.
وفي آخر 10 مباريات بين يوفنتوس ولاتسيو في مختلف المسابقات فاز يوفنتوس 6 مرات وفاز لاتسيو مرتين وتعادلا مرتين.
ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع ساسولو وليتشي وأتلانتا في الجولات الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي.
أما لاتسيو فيلعب مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم مع مونزا وتورينو وميلان في الدوري الإيطالي.