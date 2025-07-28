مفاجأة.. "امرأة" وراء حرمان الزمالك من تيدي أوكو

كشفت تقارير إعلامية عن السبب الرئيس وراء فشل صفقة انضمام الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، لصفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبدأت قصة انتقال تيدي أوكو قبل أسبوع من الآن، عندما توصل نادي الزمالك لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية مع الفريق الأبيض، بل وخضع للفحوصات الطبية اللازمة ووقع اللاعب على عقود مبدئية للانتقال للزمالك.

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وتراجع بشكل مفاجئ تيدي أوكو عن الانتقال إلى القلعة البيضاء رغم خضوعه للفحص الطبي، وصرح علناً أنه لن يلعب مع الزمالك، وخرجت تقارير تفيد بأن اللاعب تلقى عرضا أفضل من الرياض السعودي.

وتشبه هذه الحالة، أزمة سابقة بين الزمالك والراحل آرون بوبيندزا، الذي كان وقع على اتفاقية تعاقد والتي تختلف كلياً عن توقيع العقود بشكل رسمي، حيث تراجع اللاعب الغابوني عن الانتقال للفريق الأبيض، حيث يؤكد مسؤولو الزمالك أنهم يمتلكون تحديد مستقبل تيدي أوكو بهذه العقود ولن ينتقل لناد آخر دون موافقتهم، وهو ما يرفض وكيله.

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وتسعى إدارة الزمالك لإنهاء الصفقة بصورة قانونية تضمن حقوق النادي، خاصة بعد الالتزام بكافة البنود المتفق عليها في العقود، مع استمرار الجهاز الفني في متابعة تطورات الملف تمهيدا لحسم موقف اللاعب بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير إعلامية عبر قناة "الحياة" المصرية، بأن اللاعب كان متواجدا سابقا في القاهرة وخضع لفحوصات طبية بالفعل، بالتالي من يريد اللاعب عليه التفاوض مع الزمالك أولا.

وأضاف التقرير، أن "تيدي أوكو دخل الإسلام مؤخرا وكان يريد أن يعيش في دولة إسلامية سواء مصر أو السعودية، كما أن زوجته تساند وكيله حيث تريد الذهاب للدوري السعودي بسبب المقابل المالي الأفضل مع الرياض".

وتيدي أوكو كان يرتبط بعقد مع لوزيرن حتى 30 يونيو 2026، وقضى الموسم الماضي 2024-2025 معاراً إلى فريق لوزان السويسري.

وخلال الموسم الماضي، شارك الجناح الأيمن الفرنسي في 42 مباراة في بطولتي الدوري والكأس، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.