هل يعود مانشستر يونايتد لكأس الرابطة بعد اعتراف غريمسبي بإشراك لاعب غير مؤهل؟

كتب – نور الدين ميفراني

حقق فريق غريمسبي فوزًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد في كأس رابطة الأندية المحترفة، واستمتعوا بأعظم ليلة في تاريخهم، حيث أصبحوا أول فريق من الدرجة الرابعة يُقصي "الشياطين الحمر"، عندما تغلبوا عليهم بركلات الترجيح في الدور الثاني الأسبوع الماضي.

لكن غريمسبي أقرّ بأن لاعب الوسط كلارك أودور كان غير مؤهل للعب، بسبب تسجيله في قائمتهم بعد دقيقة واحدة من الموعد النهائي الذي حددته رابطة كرة القدم الإنجليزية الساعة 12 ظهرًا في اليوم السابق للمباراة.

أخبار ذات علاقة أموريم يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بعد فضيحة غريمسبي

أخبار ذات علاقة ضحايا فضيحة غريمسبي.. مانشستر يونايتد يطرد 7 لاعبين

ودخل أودور، البالغ من العمر 26 عامًا، بديلًا في الدقيقة 73 من المباراة، وشارك أيضًا في تسديد ركلات الترجيح، وكان لاعب غريمسبي الوحيد الذي أهدر فرصة من مسافة 12 ياردة، والتي انتهت في النهاية بتسديدة من برايان مبيومو ارتطمت بالعارضة.

ولو حدث هذا الخرق في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكان أدى إلى إقصاء النادي من البطولة وإعادة مانشستر يونايتد كما حدث في تجارب سابقة.

أخبار ذات علاقة عريق جدا.. مفاجآت مدوية عن غريمسبي تاون الذي أطاح بمانشستر يونايتد

ولكن في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، سبق للأندية الإبلاغ عن مشاركة لاعبين غير مؤهلين في المباريات، وسُمح لهم بالاحتفاظ بأماكنهم مع تغريمهم فقط.

وغُرِّم ليفربول بمبلغ 200,000 جنيه إسترليني عام 2019 لإشراكه بيدرو تشيريفيلا في مباراة الدور الثالث ضد ميلتون كينز دونز، وجاء هذا الخرق نتيجةً للتحديات التي واجهها النادي عند محاولة الحصول على التصريح الدولي للاعب الإسباني.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن عدم امتثال النادي للقوانين لم يكن متعمدًا، ولم يكن لديه أي نية للتضليل أو الخداع.

وأبلغ نادي غريمسبي عن الخطأ بنفسه، قائلا إن الخطأ لم يكن مقصودا.

وقال النادي في بيان: "تم تسجيل أودور في الساعة 12:01 بسبب مشكلة في الكمبيوتر، والتي لم نرصدها على الفور".

وأضاف: "نقبل الغرامة، وندرك تماما أهمية اتباع قواعد المسابقة".

ويجب على النادي دفع 10000 جنيه إسترليني الآن، مع إيقاف تنفيذ باقي الغرامة حتى نهاية الموسم.

وتابع النادي: "تصرفنا بسرعة وشفافية، ونحن ملتزمون بأقصى معايير المهنية".

ويلعب غريمسبي أمام شيفيلد وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية في الدور الثالث من كأس الرابطة.

ورفض مانشستر يونايتد التعليق عندما تواصلت معه صحيفة "ذا صن"، لكن أمامه 5 أيام لاستئناف القرار منذ الإعلان عنه.

وتنص لوائح المسابقة على أنه "يحق للنادي استئناف العقوبة التي تفرضها لجنة الإدارة أو أي قرار صادر عن لجنة تأديبية".