هدف مثير للجدل في مباراة قطر والهند بتصفيات كأس العالم (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت منتخبي قطر والهند، مساء الثلاثاء، في سادس جولات دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، هدفًا مثيرًا للجدل لصالح المنتخب القطري.

وقلب منتخب قطر الطاولة على ضيفه منتخب الهند وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولى من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

سجّل المنتخب الهندي أولًا عبر ليانزوالا تشاهنغتي في الدقيقة 37.

ولكن يوسف أيمن أدرك التعادل في الدقيقة 72 بعد ما تابع كرة تصدى لها حارس الهند وارتطمت بقدمه وبدت أنها خرجت إلى ركلة ركنية، ولكن أيمن استعاد الكرة سريعًا وأسكنها الشباك، ليعلن الحكم احتسابها هدفًا، وسط اعتراضات من لاعبي الهند، الذين حاولوا إقناع حكم الراية بالتدخل بأن الكرة خرجت بكامل محيطها إلى ركلة ركنية ولكن دون جدوى، في ظل غياب تقنية حكم الفيديو الـVAR عن التصفيات الأولية المؤهلة للمونديال.