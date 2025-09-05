الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر مساء اليوم الجمعة مواجهة مرتقبة ضد منافسه إثيوبيا في الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادلاً وحيداً في الجولات الست الماضية.

ويقود منتخب مصر مديره الفني حسام حسن الذي يطمع في تحقيق حلم التأهل للمونديال كمدرب بعد أن شارك في كأس العالم كلاعب من قبل في نسخة 1990 بإيطاليا.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم خلال 3 نسخ سابقة أعوام 1934 كأول منتخب عربي وأفريقي و1990 و2018.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 6 نقاط في ترتيب المجموعة الأولى.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على حساب إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وتقام في ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة مجاناً عبر قناة أون سبورت 1 بصوت المعلق محمد الكواليني في القناة الصوتية الأولى ومحمد مصطفى عفيفي في القناة الصوتية الثانية.

وسيتم بث المباراة أيضاً عبر قناة ssc1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.