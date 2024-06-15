الصفقة الأكثر إثارة.. يوفنتوس يغري نجم أستون فيلا بأليشا ليمان

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، للجمع بين البرازيلي دوغلاس لويز وصديقته السويسرية أليشا ليمان، لضمهما لفريقي الرجال والسيدات في تورينو خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي ماورو موانو، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد دخل يوفنتوس في مفاوضات جادة مع دوغلاس لويز، وفي نفس الوقت يفكر في حيلة تسويقية جذابة بضم صديقته الساحرة أليشا.

وفي حال إتمام الصفقتين سيحصل فريق السيدة العجوز على صفقتين مهمتين باعتبار الإمكانيات التي يملكها دوغلاس لويز وصديقته أليشا، لكن فضلا عن ذلك سيعزز الفريق مكانتها التسويقية باعتبار أن النجمين المتواعدين منذ فترة.