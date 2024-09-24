"جندلة الخصوم".. الاتحاد يسخر من خسارة الأهلي السعودي (صورة)

وجه نادي الاتحاد السعودي رسالة ساخرة من جاره الأهلي بعد خسارة الأخير أمام الجندل وتوديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وودع الأهلي منافسات البطولة بخسارة مريرة على يد الجندل الناشط في دوري يلو بنتيجة 1-2 في مفاجأة مدوية.

ولم يفلح الأهلي في العودة إلى المباراة بعدما سجل الجندل ثنائية عن طريق عبد الله معتوق وياسين العامري في الشوط الأول.

وانتفض الفريق الأهلاوي متأخرًا بهدف سجله الوافد الجديد إيفان توني في الدقيقة 83، وضاعت محاولاته قبل النهاية ليودع البطولة مبكرًا.

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ونشر حساب نادي الاتحاد عبر موقع إكس "غدًا موعد جديد لجندلة الخصوم في أغلى الكؤوس… جماهير الذهب كونوا في الموعد".

واستعان الاتحاد بمصطلح "جندلة الخصوم" إشارة إلى نادي الجندل الذي خسر أمامه الأهلي في رسالة ساخرة من الجار الأشهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء أمام العين في دور الـ32 بالبطولة كما يلعب أيضًا الهلال ضد البكيرية.

ويلتقي الفتح منافسه الجبلين كما يواجه الخلود منافسه الشباب في مواجهة مثيرة بهذه المرحلة.

وتأهلت أندية النصر والعربي والقادسية والوحدة والفيحاء والطائي والجندل والاتفاق إلى ثمن النهائي.