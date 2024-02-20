مع كثرة الإصابات.. كلوب يدعم شباب ليفربول
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يثق في قدرة لاعبيه الشباب على التقدم والتألق رغم تزايد أعداد الإصابات، قبل مواجهة لوتون تاون على أرضه، غدا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيكون ليفربول المتصدر من دون ديوجو غوتا وكورتيس جونز، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، كما أن مشاركة داروين نونيز محل شك بعد إصابة اللاعبين الثلاثة في الفوز على برنتفورد، الأسبوع الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الفريق أيضا حارس المرمى أليسون وترينت ألكسندر-أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وتياغو ألكانتارا.
وقال كلوب للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أود أن أقول إنه ليس لدينا أي مشاكل، لكن لدينا بعض المنغصات، أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه، ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع".
وأضاف: "ثم لدينا ديوجو يعاني من مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني من مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".
ومع اقتراب نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي، مطلع الأسبوع المقبل، لم يكن من الممكن أن تأتي الإصابات في وقت أسوأ من ذلك؛ إذ يخوض ليفربول تسع مباريات في 30 يوما.
لكن كلوب يعتقد أن الوضع الحالي سيوفر المزيد من الفرص للاعبين، مثل كونور برادلي الذي تألق في مشاركاته الأخيرة للفريق الأول.
وقال كلوب: "وصلنا لوضعنا الحالي هذا الموسم بفضلهم، لأنهم قدموا أداء جيدا.. سيتعين علينا إشراكهم ومنحهم الفرصة لأنه في لحظة أفضل يمكن للجميع المشاركة، لا تزال لدينا خيارات متاحة بالتأكيد".
وواصل: "لاعبون مثل جيمس مكونيل أو بوبي كلارك ولويس كوماس وجايدن دانز أظهروا ما يمكنهم فعله.. جميعهم مواهب هائلة، لكننا سنرى ما يمكننا فعله".
وغوتا هو مصدر القلق الأكبر، فمن المحتمل أن تبعده إصابة في الركبة عن الملاعب فترة طويلة.
وأضاف كلوب: "بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر شهورا بالطبع، بالنسبة لكورتيس، فإن الأيام مهمة أيضا أثناء الإصابات لتقييم الوضع، فاليوم الخامس ثم العاشر هي أيام مهمة عندما تقيّم الإصابة مرة أخرى، لأن كل لاعب يتفاعل بطريقة مختلفة".
ويتقدم ليفربول بفارق نقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي، رغم أن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قد يقلص الفارق إلى نقطة واحدة إذا فاز على برنتفورد، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.