مع كثرة الإصابات.. كلوب يدعم شباب ليفربول

وسيكون ليفربول المتصدر من دون ديوجو غوتا وكورتيس جونز، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، كما أن مشاركة داروين نونيز محل شك بعد إصابة اللاعبين الثلاثة في الفوز على برنتفورد، الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الفريق أيضا حارس المرمى أليسون وترينت ألكسندر-أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وتياغو ألكانتارا.

وقال كلوب للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أود أن أقول إنه ليس لدينا أي مشاكل، لكن لدينا بعض المنغصات، أليسون غير متاح، إنها إصابة عضلية ولا نعرف مدى طول فترة غيابه، ولكن بالتأكيد لن يعود في الوقت المتوقع".

وأضاف: "ثم لدينا ديوجو يعاني من مشكلة في الركبة وهو غير متاح، وكورتيس يعاني من مشكلة في العظام والأربطة وغير متاح أيضا".