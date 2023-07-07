رمى الكرة في ملعبه.. ريال مدريد يغير إستراتيجية التفاوض مع مبابي
قرر نادي ريال مدريد الإسباني تغيير إستراتيجيته في التفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بعد تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي.
ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قال، إنه يتعين على كيليان مبابي مهاجم الفريق المتوج بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التوقيع على عقد جديد إذا أراد البقاء في النادي؛ لأنه لن يسمح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.
وأرسل مبابي خطابًا إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي، أعلن فيه عدم رغبته في تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو/ حزيران 2024.
وأوضح اللاعب الفرنسي بعدها أنه لم يطلب من الفريق بيعه إلى ريال مدريد الذي فشل العام الماضي في التعاقد مع المهاجم الفائز بكأس العالم.
وقال الخليفي للصحفيين بعد الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربًا للفريق: "موقفي واضح للغاية. لا أريد أن أكرره في كل مرة، إذا كان كيليان يريد البقاء فنحن نريده أن يستمر لكنه يحتاج للتوقيع على عقد جديد".
الكرة في ملعب مبابي
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن ريال مدريد قام بـ"رمي الكرة في ملعب مبابي" وقرر أن يقوم اللاعب الفرنسي بتخليص قصته مع باريس سان جيرمان، حال أراد الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.
وأوضحت: "هذا الوضع قد مر به ريال مدريد ثلاث مرات من قبل، الأولى في العام 2017، عندما كان مبابي في موناكو وكان هناك اتفاق بين ريال مدريد ومالك نادي موناكو دميتري ريبولوفليف على انتقاله، ولكن اللاعب أدار عجلة القيادة ليذهب إلى باريس سان جيرمان".
وأضافت: "ثم حاول ريال مدريد مرة أخرى إعادته في العام 2021، وعزم كيليان على المغادرة، لكن باريس سان جيرمان رفض جميع العروض التي بلغت 200 مليون يورو".
أما المحاولة الثالثة حدثت قبل عام، وتم الاتفاق بين اللاعب والنادي الملكي، لكن المهاجم الفرنسي جدد عقده مع باريس.
في عام 2023، تستمر القصة لكن بسيناريو مختلف تمامًا، الآن باريس سان جيرمان يريد بيعه إذا لم يجدد مبابي، وريال مدريد هو الذي ينتظر الأحداث.
ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد خطة النادي الملكي في التعاقد مع كيليان، فإذا كان يريد التوقيع لريال مدريد هذا الصيف عليه القيام بكل العمل من مفاوضات مع باريس لإنهاء عقده.
ريال مدريد يؤكد في هذا الصدد: "لن نتفاوض مع باريس سان جيرمان". في هذه الحالة، يجب أن تكون فايزة العماري هي التي اتصلت بفلورنتينو بيريز".
وبعد ذلك سيقتصر دور ريال مدريد على إتمام إجراءات الانتقال للحصول على اللاعب، ويجب ألّا يتجاوز المبلغ 200 مليون يورو، وهو المبلغ الذي رصدته إدارة الريال للعملية بأكملها.
هدوء في ريال مدريد
في هذه المرحلة إدارة مدريد ليست في عجلة من أمرها، وكل ما تسعى إليه هو تقليل سعر النقل قدر الإمكان، حيث يعتمد النادي الملكي على "الحاجة الملحة للبيع من جانب باريس سان جيرمان".
لم تمر خريطة طريق لاعب كرة القدم باتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، فلا يزال يتعين على اللاعب الفرنسي تحصيل بعض المكافآت من باريس سان جيرمان والتي تصل إلى حوالي 170 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد لمدة عام بقيمة حوالي 70 مليون يورو. في المجموع: 240 مليون يورو.
أسبوعان حاسمان
يقول الخليفي، إن "هذا المسلسل يجب ألّا يستمر أكثر من أسبوعين. إنه المصطلح الذي منحه رئيس باريس سان جيرمان لمبابي لاتخاذ القرار. وإذا لم تقم بالتجديد خلال تلك الفترة فسيتم طرحك للبيع".
الآن أمام مبابي طريقان، الأول: أن اللاعب يرفض التجديد وأن باريس سان جيرمان يدفعه بشكل غريب إلى ريال مدريد، والثاني أن يوقع مبابي وباريس سان جيرمان عقدًا جديدًا ويوافقان على البيع في عام 2024.
ويواجه باريس سان جيرمان معضلة السماح لمبابي بالرحيل في العام الأخير لعقده وعدم قدرته على استرداد أي من 180 مليون يورو (195.71 مليون دولار) دفعها في 2017 للتعاقد معه من موناكو.