رمى الكرة في ملعبه.. ريال مدريد يغير إستراتيجية التفاوض مع مبابي

الكرة في ملعب مبابي

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن ريال مدريد قام بـ"رمي الكرة في ملعب مبابي" وقرر أن يقوم اللاعب الفرنسي بتخليص قصته مع باريس سان جيرمان، حال أراد الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي.

وأوضحت: "هذا الوضع قد مر به ريال مدريد ثلاث مرات من قبل، الأولى في العام 2017، عندما كان مبابي في موناكو وكان هناك اتفاق بين ريال مدريد ومالك نادي موناكو دميتري ريبولوفليف على انتقاله، ولكن اللاعب أدار عجلة القيادة ليذهب إلى باريس سان جيرمان".

وأضافت: "ثم حاول ريال مدريد مرة أخرى إعادته في العام 2021، وعزم كيليان على المغادرة، لكن باريس سان جيرمان رفض جميع العروض التي بلغت 200 مليون يورو".

أما المحاولة الثالثة حدثت قبل عام، وتم الاتفاق بين اللاعب والنادي الملكي، لكن المهاجم الفرنسي جدد عقده مع باريس.

في عام 2023، تستمر القصة لكن بسيناريو مختلف تمامًا، الآن باريس سان جيرمان يريد بيعه إذا لم يجدد مبابي، وريال مدريد هو الذي ينتظر الأحداث.

ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد خطة النادي الملكي في التعاقد مع كيليان، فإذا كان يريد التوقيع لريال مدريد هذا الصيف عليه القيام بكل العمل من مفاوضات مع باريس لإنهاء عقده.

ريال مدريد يؤكد في هذا الصدد: "لن نتفاوض مع باريس سان جيرمان". في هذه الحالة، يجب أن تكون فايزة العماري هي التي اتصلت بفلورنتينو بيريز".

وبعد ذلك سيقتصر دور ريال مدريد على إتمام إجراءات الانتقال للحصول على اللاعب، ويجب ألّا يتجاوز المبلغ 200 مليون يورو، وهو المبلغ الذي رصدته إدارة الريال للعملية بأكملها.