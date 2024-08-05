احتفل تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، بتأهل فريقه إلى نهائي أولمبياد باريس 2024 بطريقة غريبة.

وفاز منتخب فرنسا على حساب مصر بنتيجة 3-1 في لقاء نصف النهائي الذي أقيم مساء الاثنين.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي جيان فيليب ماتيتا في الدقيقتين 83 و99 بجانب مايكل أوليس في الدقيقة 108 بعدما تقدم محمود صابر لصالح منتخب مصر.

وانتشر مقطع فيديو للمدرب هنري عقب نهاية المباراة وداخل غرف الملابس، وهو يرقص مع لاعبي المنتخب الفرنسي الأولمبي.

وظهر هنري، وهو يرقص بطريقة غريبة مع لاعبي المنتخب الفرنسي وسط احتفالات عارمة من الديوك بالتأهل لنهائي أولمبياد باريس.

ونجح منتخب فرنسا في التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس 2024 ليضرب موعدًا مع إسبانيا يوم الجمعة المقبل.

ولم يصعد المنتخب الفرنسي إلى نهائي منافسات كرة القدم منذ أولمبياد 1984، حين حصل على الميدالية الذهبية.

وحقق تييري هنري صاحب الـ 46 عامًا العديد من الإنجازات كلاعب مع الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا الذي حصد لقب كأس العالم 1998 بجانب كأس أوروبا عام 2000.

وعمل هنري بعد اعتزاله في مجال التدريب كمساعد للإسباني روبرتو مارتينيز مع منتخب بلجيكا كما عمل مدربًا لفريق مونتريال الكندي وأيضًا قاد موناكو الفرنسي.