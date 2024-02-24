موعد زيارة مجلس إدارة الزمالك إلى النادي الأهلي

تلقى مسؤولو النادي الأهلي المصري، اتصالات من نظرائهم في الزمالك لتحديد موعد مجلس إدارة الأخير للقلعة الحمراء.

واستجاب مجلس إدارة الأهلي لدعوة الزمالك وزار بالفعل النادي الأبيض.

ونشر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عقب زيارته للزمالك أعلن خلالها أنه وجه دعوة للزمالك لزيارة النادي الأهلي.

وعلم "إرم نيوز" أن زيارة نادي الزمالك للأهلي ستكون قبل نهائي كأس مصر بين الفريقين، يوم 8 مارس المقبل، في السعودية.

وتشهد علاقة الناديين تحسنًا كبيرًا منذ انتخاب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، ورحيل مرتضى منصور عن رئاسة النادي الأبيض.

وتدهورت علاقة الناديين خلال فترة تواجد مرتضى منصور رئيسًا للزمالك، حيث تصاعدت خلافات الأخير ومحمود الخطيب رئيس الأهلي حتى وصلت ساحات القضاء.

وتم حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.