قبل مباراة فرنسا والأرجنتين.. ميسي يغيب عن التدريب بسبب الإصابة

وأكدت أن ميسي لم يكن حاضرًا في جلسة تدريب الأرجنتين اليوم الخميس؛ لأنه يعاني من عدم الراحة في أوتار الركبة اليسرى.

وحصل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا على جائزة رجل المباراة 4 مرات، وسجل 5 أهداف، ويتصدر مع كيليان مبابي ترتيب هدافي النسخة الحالية بكأس العالم.

ومع ذلك، في الدقائق الأولى ضد كرواتيا، في نصف النهائي، بدا أن ميسي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، حيث قام بتدليك فخذه .