أزاحت تصريحات مدرب نادي أولوت، الفريق الذي واجه برشلونة وديا أمس الخميس الستار لأول مرة عن طريقة لعب الفريق الكتالوني تحت إشراف مدربه الجديد الألماني هانسي فليك.

وخاض نادي برشلونة الخميس، مواجهة ودية فاز فيها على نادي أولوت الصاعد في أعقاب الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا (1 ـ0) بفضل لاعبه الشاب بابلو توري في الدقيقة 47 من المباراة.

ولم تكن المباراة التي شهدت غياب النجم المتألق مؤخرا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، لامين يامال، مذاعة عبر أي من القنوات التلفزيونية باستثناء الحساب الرسمي للنادي على منصات التواصل، لكن طريقة لعب "البلوغرانا" الجديدة تحت قيادة فليك ظهرت من خلال بعض المقاطع وأيضا عبر تصريح مثير لمدرب نادي أولوت.

وفي إجابة عن سؤال حول طريقة اللعب التي انتهجها فليك، قال مدرب نادي أولوت : "نظام اللعب ذكرني كثيراً بالبارسا القديم، مع خطة 4-3-3 وضغط عال جداً".

وتابع مدرب أولوت: "على المستوى البدني رأيت لاعبيهم أقوياء ومتطلبين بشكل لم أراه في السنوات الأخيرة".

ومن خلال تصريحات المدرب المنافس، بدأت ملامح طريقة لعب هانسي فليك تتوضح وهي تقوم بالأساس على اللعب الهجومي والشامل، (4 ـ 3 ـ 3) والتي ظهرت في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد واختار المدرب الألماني أن تكون غير مذاعة.

ويخوض فليك أول مباراة رسمية مع نادي برشلونة يوم 17 أغسطس المقبل أمام فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.