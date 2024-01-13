الاتحاد الكاميروني يوضح تطورات إصابة فينسنت أبو بكر

تعرَّض فينسنت أبو بكر، قائد منتخب الكاميرون، لإصابة في تدريبات منتخب بلاده، اليوم السبت، لكنه سيبقى مع الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وخضع أبو بكر لفحص بالأشعة، اليوم، على عضلات الفخذ الخلفية التي أصيبت في التدريب، أمس الجمعة، لكن المخاوف الأولية من احتمالية خروجه من تشكيلة بلاده باتت قليلة بعد الفحوصات.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان: "إنها إصابة بسيطة ولا تؤثر على مشاركة اللاعب في البطولة، نتيجة لذلك فهو يواصل استعداداته تحت إشراف الفريق الطبي، مما يشير إلى عودته قريبًا جدًا إلى المجموعة".