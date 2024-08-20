أكدت تقارير إخبارية إسبانية أن الألماني إلكاي غوندوغان بات أقرب من أي وقت مضى من العودة إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من برشلونة.

وذكرت مصادر قريبة من إدارة برشلونة أن النادي ولاعب الوسط الألماني اتفقا على فك الارتباط بينهما لأسباب مالية بالأساس حيث أن النادي الكتالوني يرغب في تخفيض حجم الرواتب كما أن غوندوغان نفسه أبدى تفهما لوضعية برشلونة.

وقالت المصادر ذاتها أن الألماني الذي أعلن أمس الإثنين رسميا اعتزاله اللعب دوليا، سيمضي عقده في الساعات المقبلة ولم تبق إلا خطوة واحدة ليعود من جديد إلى الفريق الذي عرف معه أوج مسيرته، حيث سيكون الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد هي الخطوة الاخيرة قبل الإعلان رسميا عن الصفقة.

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وأبدى المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا موافقته على عودة غوندوغان، كما أن اللاعب حسم موقفه بشكل نهائي واختار العودة إلى السيتي بداية من الموسم المقبل، وهو ما يمهد الطريق بشكل رسمي لتوقيع العقد الجديد في الساعات المقبلة.

وغاب غوندوغان عن مباراة فريقه ضد فالنسيا أمس السبت بداعي الإصابة في حاجبه وسط تكهنات برحيل اللاعب.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت، مساء السبت، إلى إبلاغ اللاعب إدارة نادي برشلونة برغبته في الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويشار إلى أن إلكاي غوندوغان أعلن اعتزاله اللعب دوليًا، بعد مسيرة ناهزت 11 عاما مع منتخب المانشافت.

ونشر غوندوغان بيانًا مطولا من خلال صفحته الرسمية، على منصة "إنستغرام" أعلن من خلاله اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.