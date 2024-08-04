فاز النجم المعتزل توني كروس لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا لفئة الرجال في العام الجاري، بعد فترة وجيزة من اعتزال منافسات اللعبة.

وتوج كروس بهذه الجائزة، بعد تصويت مجلة "كيكر شبورتس" الألمانية، والذي أسفر عن تفوق كروس على فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا، ثنائي باير ليفركوزن.

وخاض كروس صاحب الـ34 عامًا آخر مباراة في مسيرته، التي شهدت خسارة منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في دور الثمانية ليورو 2024 الشهر الماضي.

وقال كروس في تصريحات للمجلة بعد التتويج بالجائزة: "النتيجة تأكيد رائع واعتراف مذهل لما حققته في العام الماضي".

وأضاف: "ستكون المرة الأخيرة التي يتم اختياري فيها، إنه شرف لا يستند إلى توجيه الشكر للاعب ينهي مسيرته، ليس جائزة للشفقة، ليس هناك علاقة للأمر بالعمر أو نهاية المسيرة، لكن بالأداء داخل الملعب، على الأقل أتمنى أن تكون كذلك".

وتوج كروس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه مع ريال مدريد الإسباني قبل انطلاق يورو 2024.

من جانبه، حصد الإسباني تشابي ألونسو جائزة أفضل مدرب في ألمانيا بعد قيادة ليفركوزن إلى التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب لقب كأس ألمانيا.