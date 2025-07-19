بعد التألق في مونديال الأندية.. نجم تشيلسي ينفصل عن صديقته

كشفت تقارير صحفية أن كول بالمر، نجم تشيلسي، أنهى علاقته العاطفية التي استمرت ثلاث سنوات مع صديقته كوني غريس، بعدما قام بإلغاء متابعتها وحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوج تشيلسي أخيرا بطلاً لكأس العالم للأندية بفوزه 3-0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، وكان بالمر نجم المواجهة الأول.

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وسجل كول بالمر هدفي تشيلسي الأول والثاني، قبل أن يصنع الثالث لجواو بيدرو المهاجم البرازيلي القادم حديثاً للبلوز.

كما تسببت مستويات بالمر المذهلة في نهائي كأس العالم للأندية بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت في أمريكا ما بين 14 يونيو و13 يوليو.

ووفقا لما ذكرته منصة "Glam Set & Match"، فإن غريس، خبيرة تجميل الأظافر والمؤثرة المقيمة في مانشستر، كانت قد ألغت متابعة شقيقة بالمر قبل بضعة أسابيع أيضًا.

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وأفادت التقارير بأن كوني غريس سافرت إلى الولايات المتحدة لمتابعة كول بالمر وتشجيعه خلال مشاركته مع تشيلسي في كأس العالم للأندية، لكنها بالكاد ظهرت في مباريات الفريق.

وقبل النهائي، اعترف المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا بأنه يمر بفترة صعبة "داخل الملعب وخارجه".

ورغم ذلك، خطف النجم الإنجليزي الأضواء في المباراة النهائية، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، ليسهم بشكل كبير في تتويج تشيلسي المفاجئ باللقب.

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وشدد التقرير: "قبل هذه الأحداث، توقفت كوني عن الإعجاب بعدد من منشورات بالمر على إنستغرام، إلا أن الأمر لم يُثر الشكوك حينها، خصوصًا أن كول كان لا يزال يتفاعل مع منشوراتها، حتى آخر ما نشرته هذا الأسبوع".

وبعد نهاية البطولة، سافر بالمر مع عائلته إلى مدينة سانت كيتس ونيفيس في زيارة وُصفت بـ"العودة البطولية إلى الجذور"، لكن كوني لم تكن ضمن الرحلة، ما عزز الشكوك بوجود قطيعة بين الطرفين.

وأخيرًا، ألغى كل من كوني وبالمر متابعة الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الثنائي ظهرا للمرة الأولى على السجادة الحمراء العام الماضي خلال حفل جوائز GQ Men of the Year، كما ظهرا معًا في مناسبات عديدة، وكانت كوني تحرص على حضور المباريات لتشجيع بالمر من المدرجات.

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