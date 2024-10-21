الأهلي السعودي يهدر واحدة من أغرب الفرص على الإطلاق (فيديو)

21 أكتوبر 2024، 11:36 م

21 أكتوبر 2024، 11:36 م

21 أكتوبر 2024، 11:36 م

21 أكتوبر 2024، 11:36 م

شهدت مباراة الأهلي السعودي ومضيفه الريان القطري واحدة من أغرب الفرص الضائعة على الإطلاق.

وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه الريان بنتيجة 2-1 مساء الاثنين في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وارتدى باولو فيكتور حارس مرمى الريان قفاز الإجادة بتصدي إعجازي لفرصة سهلة للغاية سنحت للإنجليزي إيفان توني نجم الأهلي في الدقيقة 64.

وتسلم توني تمريرة رائعة من زميله فرانك كيسيه بالقرب من منطقة الست ياردات لمرمى الريان وسدد بقوة ولكن فيكتور تصدى ببراعة.

وسدد توني مرة أخرى ولكن فيكتور كرر تألقه لتصل الكرة إلى أحد لاعبي الأهلي الذي سدد بغرابة بجوار القائم لتضيع فرصة هدف محقق.

ونالت هذه الفرصة تفاعلاً واسعاً من جانب جماهير الأهلي رغم خروج المباراة بفوز الفريق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعدما فاز للمباراة الثالثة على التوالي بدوري الأبطال.

ويتساوى الأهلي مع الهلال السعودي متصدر ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة في رصيد النقاط ولكن الهلال يتفوق بفارق الأهداف.