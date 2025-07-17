الأهلي المصري يتخذ قراراً رسمياً بشأن وسام أبو علي

اتخذ محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي المصري، قراراً رسمياً بشأن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وقرر يوسف بعد التشاور مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق استبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق التدريبي في تونس استعداداً للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة زيد القنبر.. الأهلي يفاوض "بديل" وسام أبو علي

وتسافر بعثة الأهلي غداً الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة بين 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وجاء قرار يوسف نظراً لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعة والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة، فضلاً عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن بحسب بيان رسمي صادر عن النادي.

وارتبط اسم وسام أبو علي بالرحيل إلى كولومبوس كرو الأمريكي لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن يوسف في تصريحات لقناة ناديه أن العرض المالي المقدم إلى وسام أبو علي لا يلبي طموحات الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب، موضحاً أن وسام مازال لاعباً في الفريق ومن ثم يجب عليه الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والطبي.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في شهر يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي.

وتألق اللاعب الفلسطيني بشكل لافت وسجل 19 هدفاً في الموسم الماضي، كما أحرز "هاتريك" في كأس العالم للأندية.