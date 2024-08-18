وجه الأسطورة البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة الأسبق، نصيحة إلى مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بشأن العرض الضخم الذي تلقاه من الأهلي السعودي للانتقال للفريق في الميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير أخيرة أن هناك تواصلا حدث من مسؤولي الأهلي السعودي مع فينيسيوس للاستفسار عن رغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي بعقد مدته 5 سنوات بقيمة حوالي 200 مليون يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت.

ويتضمن العرض أيضا عقدا منفصلا مدته 10 سنوات ليصبح سفيرا لكأس العالم 2034، وهي البطولة المقرر إقامتها في المملكة.

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فيما أوضحت تقارير أخرى أن ريال مدريد كان رده على إدارة "الراقي" بأن من يريد النجم البرازيلي عليه دفع قيمة شرطه الجزائي البالغة مليار يورو.

ولكن ريفالدو نصح فينيسيوس برفض الصفقة نهائيا والالتزام مع ريال مدريد.

وقال ريفالدو في حديثه لموقع "بيتفير"، إن "فيني لا يزال في مرحلة حاسمة من مسيرته الكروية، حيث إن التنافس على أعلى المستويات، مثل دوري أبطال أوروبا، أمر أساسي لتطوره".

وأضاف ريفالدو: "لا يزال أمامه متسع من الوقت للفوز بالألقاب وترسيخ إرثه في ريال مدريد"، مؤكداً على أهمية صنع التاريخ بدلاً من الانجذاب الفوري للراتب الضخم.

وتابع: "التجربة التنافسية وإمكانات النمو في ريال مدريد تفوق بكثير الحوافز المالية التي يوفرها الانتقال إلى السعودية، مثل هذا الانتقال قد يقلل من تعرض فينيسيوس جونيور لكرة القدم عالية المستوى".

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وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو من نادي فلامنغو البرازيلي عام 2018.

وسجل اللاعب 93 هدفا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس العالم للأندية مرتين بقميص الريال.