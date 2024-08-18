نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع حسام حسن، مهاجم الأهلي السابق وسموحة الحالي، لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويسعى الزمالك بقوة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، بعدما وصل إلى النقطة 56 حاسمًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب وقع لمدة 3 سنوات في حضور حسين السيد، عضو مجلس الإدارة، بعد الجلسة التي جمعتهما وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل.

وأضاف: "الزمالك يتفاوض حاليًّا مع نادي سموحة لحسم الصفقة لصالحه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

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وتابع: "اللاعب لم يتردد نهائيًّا في قبول عرض الزمالك، خاصة وأنه لم يحصل على فرصته الكاملة سابقًا خلال وجوده في الأهلي".

وأتم: "جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، وافق على ضم اللاعب بعد مشاهدة بضع مباريات له".

ووصل حسام حسن مهاجم سموحة لهدفه رقم 12 في موسم الدوري المصري المنتهي، بعد التسجيل في شباك الإسماعيلي، يوم الجمعة.

ونوهت تقارير في وقت سابق إلى وجود اهتمام من قِبل نادي الزمالك بضم حسام حسن.

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وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عامًا بقميص سموحة في الموسم الجاري 2023/2024 بـ 32 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع هدفًا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، مساء الأربعاء المقبل، باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.