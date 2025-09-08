كم تبلغ مكافأة لاعبي اليمن بعد التأهل لمواجهة السعودية في نهائي خليجي الشباب؟

قرر نايف البكري، وزير الشباب والرياضة اليمني، صرف مكافأة مالية مجزية للاعبي منتخب الشباب بعد تأهلهم إلى نهائي كأس الخليج للشباب المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتأهل المنتخب اليمني للشباب إلى نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عاما، بعدما تجاوز نظيره العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وسجل محمد الرواني هدف اليمن الأول في الدقيقة 45، فيما أضاف زيد علي الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب اليمني موعدا مع نظيره السعودي في نهائي مرتقب يجمع المنتخبين، يوم الأربعاء المقبل، في صراع على لقب البطولة الخليجية.

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 20 عاماً، بعد فوزه على العراق 2-1 في نصف النهائي الأول بالبطولة.

وبحسب أحدث التقارير الإخبارية، فإن وزير الشباب والرياضة اليمني قرر صرف مكافأة مالية للاعبين تصل إلى مليون ريال يمني، ما يقارب (15 ألف ريال سعودي) و(4500 دولار).

نهائي الأربعاء بين السعودية واليمن لا يقتصر على المنافسة على الكأس فقط، بل يحمل أيضا بعدا ثأريا؛ إذ يسعى اليمن لرد اعتباره بعد خسارته أمام "الأخضر" في افتتاح البطولة، بينما يتطلع السعوديون لتأكيد تفوقهم على أرضهم وبين جماهيرهم.

وقال نايف البكري في رسالة للاعبي اليمن عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك لشعبنا اليمني العظيم وقيادتنا السياسية هذا الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني للشباب إلى نهائي بطولة كأس الخليج الأولى، لقد كان أبنائي اللاعبون على قدر الثقة والمسؤولية، فأدوا بروح قتالية عالية ورسموا البسمة على وجوه اليمنيين التواقين للفرح. لقد شرفتم الوطن وأعدتم للجماهير فرحة طال انتظارها".

وأضاف: "الشكر موصول للجهازين الفني والإداري الذين عملوا بإخلاص، وللاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد العيسى على دعمه المتواصل لإعداد المنتخبات الوطنية".

واختتم: "الأبطال اللاعبون، أنتم فخر رياضتنا ومستقبلها، وما زال للحلم خطوة من أجل تحقيق اللقب في النهائي أمام المنتخب السعودي الشقيق".