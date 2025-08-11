ترامب عن لقائه مع بوتين: أعتقد أننا سنجري حوارا بناء

بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يهدد برحيله عن الأهلي "فورا"

بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يهدد برحيله عن الأهلي "فورا"
زيزوالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 2:38 م

وجه مصطفى زيزو، والد أحمد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، تهديدا صريحا برحيل نجله عن القلعة الحمراء، حال عدم عقاب جماهير الزمالك.

وأطلقت جماهير الزمالك هتافات ضد أحمد مصطفى زيزو، خلال مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي دفع النادي الأهلي لتقديم شكوى رسمية إلى رابطة الأندية للمطالبة بفرض عقوبات على الجماهير.

وعقب ذلك شارك زيزو في مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت، ونجح في صناعة هدفين خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

خطوة من والد زيزو

وجه والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، رسالة إلى رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، وطالب بالتدخل العاجل لحماية نجله من الهتافات المسيئة التي تعرض لها من جماهير الزمالك.

وأكد والده أنه تقدم، اليوم الاثنين، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مجلس إدارة نادي الزمالك والجماهير التي حضرت المباراة ووجهت الإساءات لابنه، مشيرًا إلى تقديم شكوى مماثلة لرابطة الأندية واتحاد الكرة للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين.

وأضاف أن الأسرة تنتظر العقوبات التي ستصدر عن رابطة الأندية.

واختتم تصريحاته محذرًا من أنه في حال عجز الرابطة أو الاتحاد المصري عن حماية اللاعب، فإنه سيدفعه للاحتراف خارج مصر فورًا.

 

