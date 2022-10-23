مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد: الكرواتي ماتيو كوفاسيتش يغادر الملعب عاريا (فيديو)
تعادل تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 في لقاء مثير عن الدوري الإنجليزي الممتاز وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة بعد تقدم الفريق اللندني بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 87 نفدها الإيطالي جورجينيو لكن البرازيلي كاسيميرو أدرك التعادل ليونايتد في الوقت بذل الضائع بضربة رأسية.
واضطر الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لمغادرة الملعب عاريا في منظر خيالي بعد نهاية اللقاء صادم للجماهير وركض بقوة نحو نفق غرف الملابس.
وتجاوب ماتيو كوفاسيتش مع رغبة بعض الجماهير لإعطائهم ملابسه الرياضية حيث قدم قميصه لأحدهم وأيضا الشورت لآخر ليبقى فقط بشورت قصير داخلي ويغادر الملعب بسرعة.
واعتقد تشيلسي أنه في طريقه للفوز باللقاء بعدما تقدم بضربة جزاء في الدقيقة 87 لكن تقنية خط المرمى منحت التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد رأسية من البرازيلي كاسيميرو ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل المرمى رغم محاولة الحارس الإسباني كيبا إبعادها لكن حكم اللقاء أكد الهدف مستعينا بساعة تقنية خط المرمى.
وحافظ تشيلسي على المركز الرابع برصيد 21 نقطة ويتقدم بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يملك 20 نقطة.
وحافظ جراهام بوثر المدرب الجديد لتشيلسي على سجله خاليا من الهزائم في كل المسابقات للقاء الثامن على التوالي محققا 5 انتصارات و3 تعادلات.