الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجبلين في دوري يلو



يخوض فريق الأهلي اختباراً جديداً، اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري يلو السعودي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والجبلين في دوري يلو، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) المواجهة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق سليمان الشريف.