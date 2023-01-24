الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد الجبلين في دوري يلو
يخوض فريق الأهلي اختباراً جديداً، اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه الجبلين في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري يلو السعودي.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والجبلين في دوري يلو، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) المواجهة في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق سليمان الشريف.
ترتيب الفريقين
يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات و7 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.
وسجل الأهلي 21 هدفاً واستقبل 10 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع في دوري يلو.
ويحتل الجبلين المركز التاسع برصيد 21 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات و3 تعادلات وتلقى 7 هزائم وسجل 25 هدفاً واستقبل 24 هدفاً.
ويتصدر جدول الترتيب فريق الفيصلي برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأخدود صاحب المركز الثاني ثم يحتل الحزم والأهلي المركزين الثالث والرابع.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين قد أقيمت يوم 9 فبراير 2008 في كأس ولي العهد وفاز الأهلي بنتيجة 6-0 بينما يعود آخر فوز لفريق الجبلين على حساب الأهلي إلى يوم 24 أكتوبر 1980 في الدوري الممتاز.
أسلحة الأهلي
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في اللقاء المؤجل ضد الجبلين من أجل التساوي في الصدارة مع الفيصلي.
وأبرم الأهلي عدة صفقات من أجل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم اللاعب الجامبي مودو أورو والبرازيلي ماركوس أمارال بخلاف سميحان النابت وفهد الرشيدي ثنائي التعاون.
وحقق الأهلي الفوز على حساب الحزم بنتيجة 1-0 كما خاض الفريق مباراة ودية أمام جدة وفاز بنتيجة 3-2.
ويعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه رباعي خط الدفاع باستوس وعبد الباسط هندي وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي.
ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره محمد المجحد ورياض بودبوز مع ثلاثي خط الهجوم ماركوس أمارال ومودو أورو وسميحان النابت أو عبد الله المقرن.
أوراق الجبلين
يتطلع فريق الجبلين لتحسين ترتيبه من خلال مفاجأة الأهلي في عقر داره رغم صعوبة المهمة، خاصة أن الأهلي لم يخسر منذ 14 مباراة على التوالي حين تلقى الهزيمة أمام الأخدود بنتيجة 0-2 يوم 30 أغسطس الماضي.
ويغيب الثلاثي محمد الشنقيطي وريان الحربي وبندر فالح، لاعبو الجبلين، عن التدريبات الأخيرة بسبب الإصابة.
ويعتمد المدرب البرتغالي باولو غوميز على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الواكد وأمامه خط الدفاع بقيادة لازارو فينيسيوس وجابر عيسى ومحمد صلاح ومليك رايح.
ويقود خط الوسط حامد فلاتة ونواف عزيزي ومحمد منصور وبندر فالح مع ثنائي الهجوم رضا بن سايح وإسايل باربوزا.
وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الأهلي بحاجة لتحقيق الفوز بهذه المباراة المؤجلة لاعتلاء الصدارة والتساوي مع الفيصلي.
وأكد أن موسيماني أعاد الفريق الأهلاوي إلى توازنه وحقق انتصارات مهمة كما أنه أبعد الفريق عن الهزيمة منذ شهور، موضحاً أن الأهلي لديه القدرة على تحقيق الفوز أمام الجبلين بشرط الضغط المبكر واختراق الدفاعات، خاصة أن جوميز مدرب دفاعي.
وأشار إلى أن الصفقات الجديدة سيكون لها دور في حسابات موسيماني، خاصة أمارال الذي يعد إضافة قوية لهجوم الأهلي.