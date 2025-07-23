بعد صدمة النصر السعودي.. نادٍ كبير يطلب دافيد هانكو

تلقّى دافيد هانكو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي فينورد الهولندي عرضاً أوروبياً ضخماً بعد ساعات من صرف النصر السعودي التعاقد معه.

وكان هانكو قريباً للغاية من التوقيع لنادي النصر، لكن خلافات مالية، على ما يبدو، قد أوقفت الصفقة قبل توقيع العقود.

وبحسب التقارير، عاش

اللاعب في وضعية صعبة بعدما ودَّع زملاءه للانضمام إلى فريقه الجديد، لكن الصفقة ألغيت في اللحظات الأخيرة.

ولم يتم تحديد سبب الإلغاء، لكن الأمور تنحصر بين رؤية جيسوس مدرب النصر الفنية أو خلافات مالية.

وربطت تقارير ألمانية النصر السعودي، اليوم السبت، بالتعاقد مع جيف شابوت لاعب شتوتغارت الألماني، حيث بدأ التواصل معه.

عرض جديد

وفقاً لفابرزيو رومانو، فإن نادي أتلتيكو مدريد الذي يبحث عن مدافع في الميركاتو تواصل مع هانكو بالفعل.

المدافع السلوفاكي ما زال مرتبطًا بعقد مع فينورد حتى عام 2028، وانضم مجددًا لمعسكر فريقه في جنوب ألمانيا، الذي يبعد 90 دقيقة فقط عن معسكر النصر السعودي.

من جهته، أكد المدرب روبين فان بيرسي ترحيبه الكامل بعودة قائده، وقال إنه سيمنحه الدعم الكامل والوقت اللازم لتجاوز "أكبر خيبة أمل في مسيرته.