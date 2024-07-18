مازح الحارس البرازيلي بينتو، لاعب نادي النصر السعودي، جماهير فريقه الجديد، بعد انضمامه رسميًا إلى العالمي، في ساعة مبكرة من فجر يوم الخميس.

وأعلن نادي النصر فجر الخميس تعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس حتى 2028 قادمًا من أتليتيكو باراناينسي.

وقال النصر عبر حسابه على منصة "إكس": "وقعت إدارة النصر اليوم عقدًا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قادمًا من نادي أتليتيكو باراناينسي.. ويمتد عقد الحارس البرازيلي مع ناديه النصر حتى عام 2028.

وبعد اجتيازه للكشف الطبي، وجه بينتو رسالة إلى جماهير "العالمي"، وذلك في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس".

وقال بينتو: "التواجد مع النصر هو إنجاز كبير في مسيرتي.. هو أكبر الفرق بالعالم، وأشعر بالحماس للعب مع الفريق".

وأضاف: "أتمنى أن أساعد النصر في الملعب بالانتصارات والحفاظ على شباكي نظيفة كثيرًا.. لقد استقبلت عدة رسائل من جماهير النصر، وأشعر بدعمهم لي من الآن وأنا متحمس لتجربة أجوائهم من الآن".

وفي نهاية الفيديو، مازح بينتو جماهير النصر قائلًا: "يالا نصراوي".

يذكر أن مراسم توقيع العقد بين بينتو ونادي النصر، جرت بمقر معسكر الفريق الأول في البرتغال بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب والمدير الرياضي فرناندو هييرو.

وأنهى النصر، الذي يلعب في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثاني متأخرًا بفارق 14 نقطة خلف الهلال المتوج باللقب.