هل يمكن إعادة مباراة توتنهام وليفربول بعد اعتراف رابطة الحكام بصحة هدف دياز؟

طالب العديد من مشجعي ليفربول بضرورة إعادة مواجهة فريقهم في مواجهة توتنهام، التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد اعتراف رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز، لاعب "الريدز".

واعترفت رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز في مرمى توتنهام، الذي ألغاه حكم اللقاء سيمون هوبر بداعي التسلل بقرار من تقنية الفيديو، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف.

وكان توتنهام فاز بصعوبة على ليفربول بنتيجة (2-1) في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، رغم النقص العددي من جانب الريدز، حيث طرد الحكم كلاً من كورتيس جونز في منتصف الشوط الأول، وديوجو غوتا في منتصف الشوط الثاني.