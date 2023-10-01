هل يمكن إعادة مباراة توتنهام وليفربول بعد اعتراف رابطة الحكام بصحة هدف دياز؟
طالب العديد من مشجعي ليفربول بضرورة إعادة مواجهة فريقهم في مواجهة توتنهام، التي جمعتهما، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد اعتراف رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز، لاعب "الريدز".
واعترفت رابطة الحكام الإنجليزية بصحة هدف لويس دياز في مرمى توتنهام، الذي ألغاه حكم اللقاء سيمون هوبر بداعي التسلل بقرار من تقنية الفيديو، حيث أثبتت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف.
وكان توتنهام فاز بصعوبة على ليفربول بنتيجة (2-1) في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، رغم النقص العددي من جانب الريدز، حيث طرد الحكم كلاً من كورتيس جونز في منتصف الشوط الأول، وديوجو غوتا في منتصف الشوط الثاني.
وألقت رابطة الحكام باللوم على الخطأ البشري، وأنه "كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد".
وأخطأ حكم الفيديو دارين إنغليند ومساعده "دان كوك" في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.
وأعلنت لجنة الحكام، في بيان، استبعاد الثنائي إنغليند، وكوك، من إدارة باقي المباريات التي منحت لهما في الأسبوع الحالي.
هل تعاد المباراة؟
ودارت العديد من التساؤلات في الصحف البريطانية عن إمكانية الرجوع لأحد القوانين الخاصة في الفيفا من أجل إمكانية إعادة اللقاء، ولكن صحيفة "ذا صن" أوضحت أن البروتوكولات الخاصة بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لا تسمح بإعادة المباراة بين توتنهام وليفربول.
وأوضحت أن "حكم الفيديو دارين إنغليند أبلغ حكم الساحة هوبر بشكل خاطئ بأن المراجعة انتهت اعتقادًا منه أن دياز لم يكن متسللاً، ثم أعاد الحكم اللعب بركلة حرة لصالح توتنهام".
وأضافت: "لم يتم إخبار هوبر بالخطأ الذي كلف فريق يورغن كلوب هدفًا مشروعًا إلا بعد خروج الكرة من اللعب التالية للحصول على رمية تماس لصالح ليفربول، ومع ذلك، فهذا يعني أنه لم يكن هناك شيء يمكن أن يفعله الحكم وفقًا لبروتوكولات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)".
ماذا يقول البروتوكول؟
وتنص بروتوكولات "فيفا" على أنه "إذا تم إيقاف اللعب وإعادته، فلا يجوز للحكم إجراء مراجعة إلا في حالة حدوث خطأ في هوية لاعب أو في حالة مخالفة محتملة تستوجب الطرد تتعلق بسلوك عنيف أو بصق أو عض أو تصرفات مسيئة أو مهينة أو مشينة للغاية"، ولا ينطبق هذا على العودة إلى قرار تسلل خاطئ، كما في حالة مباراة توتنهام وليفربول.
وأشارت الصحيفة: "باختصار، تنص بروتوكولات حكم الفيديو المساعد على أنه لا يمكن مراجعة قرارات التسلل الخاطئة بعد إعادة اللعب، إلا في حالات محدودة أو مخالفة محتملة تستوجب الطرد".
وأوضح تقرير "ذا صن": "لو كان حكم الساحة هوبر قد عاد في قراره بعد استئناف اللعب واحتسب الهدف، يوم السبت، لكان ذلك خرقًا جوهريًا للبروتوكولات وقوانين اللعبة، وكان ذلك سيؤدي إلى احتجاج من قبل فريق توتنهام، باعتبار ما حدث انتهاكًا صارخًا للقوانين، وكان من المحتمل أن يرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مضطرًا للاتفاق مع الدوري الإنجليزي الممتاز على إعلان المباراة لاغية وباطلة وإعادة لعبها".