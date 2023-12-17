ماركا: برشلونة يعاني من نقص مقلق في الفعالية

لكن مثل بقية لاعبي برشلونة، يعاني ليفاندوفسكي من تراجع الفعالية ويحتاج للعديد من الفرص للتغلب على المدافعين.

وأمام فالنسيا على سبيل المثال، سدد لاعبو برشلونة 16 كرة، منها 8 بين الخشبات الثلاث لكن المباراة انتهت بتسجيل هدف واحد.

في المقابل سدد لاعبو فالنسيا أربع مرات فقط على مرمى برشلونة، في الوقت الذي سدد فيه ليفاندوفسكي 5 تسديدات ثلاثا منها على المرمى، لكن المهاجم البولندي لم ينجح في التسجيل على مرمى جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا خلال 90 دقيقة.

وقالت "ماركا" إن ليفاندوفسكي هو ثاني أكثر من سدد على المرمى في الدوري الإسباني برصيد 21 تسديدة، لكنه ليس من بين أفضل الهدافين في الليغا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 35 نقطة من 17 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبـ4 نقاط عن الثاني ريال مدريد، علما أن كلا من جيرونا وريال مدريد لعب مباراة أقل.