ماركا: برشلونة يعاني من نقص مقلق في الفعالية
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا عن برشلونة ومعاناته على المستوى الهجومي الموسم الحالي.
ووفقا للصحيفة يعاني برشلونة من مشكلة هجومية خطيرة، تتمثل في نقص مقلق في الفعالية، ما يؤدي لتقليص القدرة التنافسية للفريق وابتعاده عن المراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن مباراة برشلونة مع فالنسيا أمس السبت والتي انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب ميستايا هي المثال الألف لعجز برشلونة الواضح في التسديد.
وركزت الصحيفة على تراجع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 23 هدفا في الليغا الموسم الماضي ونال جائزة هداف المسابقة.
وكتب ليفاندوفسكي بعد المباراة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه النقطة ليست كافية بالنسبة لنا، لكننا سنواصل العمل الجاد للعودة إلى حيث يستحق هذا الفريق".
وذكرت "ماركا" أن ليفاندوفسكي شارك الموسم الحالي في 15 مباراة 13 منها في التشكيلة الأساسية من أصل 18 في الدوري الإسباني.
وسجل ليفاندوفسكي 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
لكن مثل بقية لاعبي برشلونة، يعاني ليفاندوفسكي من تراجع الفعالية ويحتاج للعديد من الفرص للتغلب على المدافعين.
وأمام فالنسيا على سبيل المثال، سدد لاعبو برشلونة 16 كرة، منها 8 بين الخشبات الثلاث لكن المباراة انتهت بتسجيل هدف واحد.
في المقابل سدد لاعبو فالنسيا أربع مرات فقط على مرمى برشلونة، في الوقت الذي سدد فيه ليفاندوفسكي 5 تسديدات ثلاثا منها على المرمى، لكن المهاجم البولندي لم ينجح في التسجيل على مرمى جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا خلال 90 دقيقة.
وقالت "ماركا" إن ليفاندوفسكي هو ثاني أكثر من سدد على المرمى في الدوري الإسباني برصيد 21 تسديدة، لكنه ليس من بين أفضل الهدافين في الليغا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 35 نقطة من 17 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن المتصدر جيرونا، وبـ4 نقاط عن الثاني ريال مدريد، علما أن كلا من جيرونا وريال مدريد لعب مباراة أقل.